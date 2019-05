Minor Díaz: "Me gusta escuchar, en eso soy muy humilde"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de la UCR contó algunos secretos sobre su trabajo para evitar el descenso del equipo.

La Universidad de hizo lo que parecía imposible y se salvó del descenso en Costa Rica. El conjunto de Heredia remontó una diferencia de once puntos para quedarse en Primera División. Un par de días después de la salvación, el entrenador Minor Díaz tomó la palabra y confesó algunos secretos de su trabajo, admitiendo que le pidió ayuda a algunos de sus colegas más experimentados.

“Yo pido opiniones, me gusta escuchar, en eso soy muy humilde. Tengo consejeros, estoy arrancando mi carrera y me ha apoyado mucha gente, por ejemplo, he conversado muchísimas veces con don Carlos Watson, también con Óscar Ramírez, no me da miedo decirlo, creo que uno en esto sigue aprendiendo, más yo que estoy empezando”, indicó Díaz en una charla con Zona Mixta de Grupo Extra.

También dijo que se apoyó en Óscar Ramírez: “La primera vez que hablé con Óscar me dijo: ‘Ay, huevón, estoy un poquito desenganchado, pero déjame ver tu equipo’, ya después empezamos a hablar de cosas. Él está contento, está feliz, está desintoxicándose un poco del fútbol”.

UCR confirmó su salvación en la última fecha con el triunfo por 2-0 ante Limón, mientras que el que terminó descendiendo fue Carmelita.