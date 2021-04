Mino Raiola no irá a la guerra con el Dortmund por Haaland, pero intentará su venta

El agente del noruego dice que no irá a la guerra con el Dortmund, pero no comparte la decisión del club.

Es la pieza más codiciada del mercado. Porque además lo demuestra cada vez que se ponen los focos sobre él. Se trata de Erling Haaland, delantero noruego del Borussia Dortmund, al que persiguen todos los grandes de europa, aunque su club no está dispuesto a venderlo. Eso es lo que dice se agente, Mino Raiola, que sin embargo no está dispuesto a tirar la toalla.

“Hablé con el club y respeto su opinión, pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo”, ha dicho Mino Railo en declaraciones a Sport1, un canal de televisión alemán. “Puedo confirmar que estuve en Dortmund para conversar”. “Michael Zorc nos dejó claro que el club no quiere vender a Erling este verano. Respeto esta opinión, pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo. El Borussia fue muy claro en sus puntos de vista. Estamos de acuerdo con eso “, contaba el polémico agente.