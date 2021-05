Ministerio del Deporte confirma a Colombia como sede de la Copa América

Ernesto Lucena entregó una conferencia de prensa este sábado donde expuso las razones para realizar el torneo pese al estallido social del país.

La Copa América sí se jugará en Colombia. Por lo menos así lo hizo saber el ministro del deporte, Ernesto Lucena, en videoconferencia de prensa en la mañana de este sábado.

El encargado de esta cartera del gobierno, expuso las razones para sostener la realización del torneo en el país pese a las circunstancias en las que se ve el país con el tercer pico de la pandemia y el paro nacional que lleva más de 15 días.

"Que la Copa América sea un vínculo de paz. Colombia más que nunca, como en el 2001, necesita la Copa América", expresó Lucena en sus primeras intervenciones confirmando la sede cafetera.

Según el ministro, Colombia ha recibido total respaldo por parte de la Conmebol pese a los incidentes registrados durante la semana en Barranquilla y Pereira con los partidos de Copa Libertadores.

"Los jugadores sufrieron dentro de la cancha, todos lo vimos y nadie oculta esa situación. Las protestas pacíficas serán respetadas y bienvenidas", dijo. "No podemos permitir que el deporte se vea permeado por la violencia. Lo de Barranquilla me preocupó mucho", agregó.

Lucena aseguró que está en diálogo permanente con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, para mantenerlo al tanto de la situación, aunque también afirmó que la Confederación en ningún momento le ha dado un ultimátum al gobierno colombiano para decidir si hace o no el torneo. "Nosotros vamos a ir hasta el final. Trabajamos día a día con Federación y Conmebol. Colombia no puede enviar ese mensaje de ceder o cancelar la Copa", expresó.

Si bien Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla sigue firmes como sedes y los trabajos en cada estadio avanzas positivamente, Lucena reconoció que se tienen planes B y C en caso que alguna de las ciudades no pueda recibir los partidos, aunque prefirió no revelar detalles. Agregó que en cada ciudad se avanza en el tema epidemiológico de la mano del Ministerio de Salud.

"Este momento de la pandemia aún no permite tomar decisiones sobre aforos. El miércoles habrá reunión en Barranquilla para analizar el tema. Sobre seguridad en estadios, se debe mantener los anillos de seguridad e inteligencia", precisó.

"El país está listo desde el punto de vista de infraestructura, invertimos 12.500 millones. La percepción en el Ministerio es que ha sido un reactivador económico. Más de 4.000 empleos directos e indirectos", finalizó.