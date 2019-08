Mina: "Es mi mejor momento en Everton, pero debo trabajar para seguir mejorando"

El zaguero colombiano habló de su gran inicio de temporada con el canal oficial de los Toffees.

Yerry Mina se ha convertido en una de las grandes atracciones en el inicio de la Premier League , ha mostrado un gran nivel con la camiseta del en los dos primeros juegos de la temporada e incluso ha sido elegido dentro del once ideal de la fecha.

Mina sabe que está viviendo su mejor momento desde que llegó a Goodison Park, pues la campaña pasada no pudo demostrar su talento debido a una seguidilla de lesiones que le impidieron estar en forma. Los números confirman la evolución del cafetero: 180 minutos disputados, 13 duelos ganados, 104 pases completados y dos partidos sin recibir gol, estadísticas que ilusionan a los hichas azules.

"Este es mi mejor momento desde que vine a , pero tengo que mantener mi enfoque y siempre trabajar para mejorar", expresó el cafetero en charla con el canal oficial del Everton.

También destacó su buena relación con el técnico Marco Silva: "El míster está trabajando conmigo todos los días y me da mucha confianza. Estoy entendiendo más lo que quiere y cada vez me siento más cómodo".

De igual manera, el cafetero habló de lo difícil que es jugar en la Liga inglesa por la calidad de los equipos y los jugadores que tiene que enfrentar cada semana. "La Premier League es muy difícil cada semana, no hay un equipo en el que puedas pensar que sea débil, todos intentan ganar. Además, los delanteros son físicos y no hay posibilidad de descansar durante los partidos, no hay juegos cuando puedes tomarlo con calma", explicó. +

Por último resaltó la importancia del trabajo en equipo para poder mantener el arco en cero. "Es el objetivo de los centrales y el arquero, trabajamos para hacerlo en cada partido, pero sabemos que hay mucho que mejorar", concluyó.

Mina y el Everton volverán al ruedo este viernes 23 de agosto en su visita al por la tercera fecha de la Premier. Los Toffees están invictos y buscarán una nueva victoria para ascender del noveno puesto de la tabla.