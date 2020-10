Millonarios y Tolima en un partido envuelto en las polémicas arbitrales

El partido en el Murillo Toro estuvo marcado por varias jugadas que dejaron dudas en su desarrollo.

Un partido intenso y con acciones de lado y lado, algunas tan ajustadas que la terna arbitral no tuvo más opciones que conceder algunas jugadas que no fueron y ceder en otras que parecieron, pero que no eran y que al final afectaron el curso y el resultado del partido.

La primera que generó dudas fue el penal que les dio el descuento a los Embajadores, en primera instancia parecía que no era penal, pero viéndola de cerca si existió imprudencia por parte del defensa Pijao.

Tocó repetirla varias veces porque era muy confusa, pero finalmente creo que SI HAY PENAL. El defensa del Tolima va corriendo y de pronto hace un movimiento medio extraño para terminar arrastrando el pie del atacante. Le doy la derecha al árbitro Luis Trujillo #LigaBetPlay pic.twitter.com/WTwtu7IYC5 — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) October 7, 2020

La segunda, que fue pífia del central y su asistente, es la mano que sanciona y que termina en el empate de , sí existió mano, pero no fue dentro del área.