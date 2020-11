Milito confirmó su salida de Racing: "No comparto el modelo y las ideas de club del presidente"

El Príncipe anunció que no continuará como Director Deportivo de la Academia luego de diciembre. Los hinchas marchan para pedir que se quede.

Se confirmó la noticia que los hinchas de Racing no querían escuchar. Después de una semana de muchas especulaciones y a 72 horas del partido de ida de los octavos de final de la frente a Flamengo, Diego Milito anunció su salida como Director Deportivo de la Academia una vez que finalice 2020: "Tomé la decisión de no continuar y el motivo es muy simple, no comparto el modelo y las ideas de club del presidente".

El Príncipe, que había asumido su cargo a comienzos de 2018, llevaba largo tiempo analizando su continuidad, a partir de muchísimas trabas que encontró por parte de la dirigencia para llevar adelante su trabajo. Y esta semana terminó de explotar a partir de una serie de mensajes simbólicos que le envió Víctor Blanco: el pasado domingo, tras la derrota contra , el presidente fue a visitar al plantel junto a Adrián Fernández (el directivo que más palos en la rueda le puso a Milito durante su gestión); el miércoles, cuando la renuncia ya era una noticia a voces, en la reunión de Comisión Directiva ni siquiera se tocó el tema; y el jueves, en la previa del partido con , el propio Blanco confirmó que no había hablado con el Director Deportivo y no mostró ninguna urgencia por hacerlo.

Fueron las gotas que rebalsaron el vaso del ídolo, que asumió en Racing con la idea de llevar adelante una política deportiva profesional, con objetivos claros, roles definidos y personas capacitadas, pero se chocó con las mezquindades clásicas de la dirigencia local, las mismas que convirtieron al fútbol argentino en este producto descuidado, con torneos que cambian todos los años y sin descensos porque sí.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

""No tengo nada personal contra Víctor, simplemente elige un modelo diferente, que yo no comparto. Tiene la potestad de elegir las políticas y lineamientos hacia dónde quiere llevar el club y eso yo lo respeto a rajatabla, ya que es un presidente elegido por los socios. Me involucré hace tres años para tratar de mostrar un camino diferente, el de la profesionalización de un área fundamental, como la deportiva. Creo que ha sido exitoso, con errores y virtudes los resultados están a la vista. Pero evidentemente no he sido capaz de convencerlo, siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Es falso que pedí que echen a algunos dirigentes, sólo pedí que me dejaran trabajar en paz, respetando los roles", explicó Milito en un video que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

En un discurso fuerte, que muestra a las claras cómo se maneja la política interna en la Academia, el saliente Director Deportivo remarcó: "Intenté convencer al presidente de romper con antiguas estructuras que están instaladas en el club desde hace mucho tiempo y dejar atrás viejas políticas de los años 90, las cuales padecí. Esas de las chicanas, las desestabilización y las operaciones, que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club, el de la evolución, la tecnología, los equipos de trabajo, la buena comunicación y vinculación con el mundo, el crecimiento en infraestructura, el conformar equpos competitivos que peleen cosas importantes y en el que la inversión no sea considerada un gasto".

El anuncio del Prínicipe llegó pocas horas antes de la manifestación de apoyo a su gestión que habían organizado los hinchas para este mismo domingo a las 15. Bajo el hashtag #MilitoNoSeVa, los fanáticos de Racing se habían autoconvocado a la sede del club en Avellaneda para defender ese modelo de club del que habla el ídolo en su comunicado.