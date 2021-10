Militao, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid

El central brasileño se lesionó con Brasil y es duda para el partido de Champions contra el Shakhtar Donetsk.

Otro problema para Carlo Ancelotti en la defensa. El parón de selecciones deja otra baja en la retaguardia del Real Madrid, la de Eder Militao, que se retiró lesionado del partido contra Colombia aquejado del muslo derecho y no ha entrado en la convocatoria para el choque contra Uruguay de clasificación para el Mundial de Qatar. El Real Madrid le realizará pruebas para ver si está disponible el próximo martes contra el Shaktar Donetsk.

Qué lesión tiene Éder Militao

Militão sufrió un traumatismo en la región posterior del muslo derecho en el partido contra Colombia el pasado domingo. El defensa realizó exámenes de imagen que mostraron una contusión en ese lugar. No participa en los entrenamientos de hoy miércoles y queda desconvocado para el partido de mañana contra Uruguay en Arena da Amazônia, en Manaos. El jefe médico de la selección permanece en estrecho contacto con nuestro jefe médico del Real Madrid. A su regreso, que aún no se ha fijado, se le realizarán nuevas pruebas y conoceremos si puede estar OK para Kiev.

Cuánto tiempo estará de baja Éder Militao

De momento, Militao no estará en el Brasil vs. Uruguay de clasificación para el Mundial de Qatar y, según ha podido saber Goal, es duda para el Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions del próximo martes.

Qué partidos se perdería Éder Militao con el Real Madrid

El Real Madrid, al que le han aplazado el partido de esta próxima jornada contra el Villarreal, afronta una semana decisiva con Champions y clásico. El martes 20, los de Ancelotti viajan a Kiev para enfrentarse al Shakthar Donetsk y el domingo 24 visitarán el Camp Nou en la décima jornada de Liga.