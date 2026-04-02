Militão advierte al Real Madrid sobre la pretensión del Mallorca

El defensa brasileño del Real Madrid, Éder Militão, ha expresado su gran alegría por volver a los terrenos de juego, y ha afirmado que está deseando volver a jugar con el equipo blanco en la fase decisiva de la temporada.

El central brasileño se ha recuperado de una rotura de isquiotibiales en la pierna izquierda, que sufrió el pasado 7 de diciembre ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu.

Se espera que Militão vuelva a la convocatoria del equipo blanco para el partido de La Liga contra el Mallorca el próximo sábado en el estadio Son Moix.

«Siempre que estoy sobre el terreno de juego, lo doy todo; tengo muchas ganas de volver a jugar», declaró Militão en el último episodio del programa «Real Talks», según recoge el diario español «Mundo Deportivo».

El jugador brasileño, de 28 años, añadió: «Somos plenamente conscientes del valor de la camiseta del Real Madrid y sabemos que es un gran honor jugar en un equipo como este».

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También habló de sus criterios personales y dijo: «Si las cosas no salen al 100 %, entreno duro para no cometer el mismo error en el próximo partido».

Milletó continuó: «Hay que cuidarse fuera del campo y estar siempre en plena forma, aunque no estés jugando o te estés recuperando de una lesión».

Y añadió: «Siempre busco mejorar, ya sea en los duelos, en la recuperación del balón o en las jugadas a balón parado, tanto en defensa como en ataque».

El defensa brasileño advirtió de la dificultad del próximo partido contra el Mallorca, que se encuentra en la zona de descenso, y dijo: «Presionan con fuerza y juegan hasta el último momento, así que tenemos que estar siempre atentos».