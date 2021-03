Milinko Pantic a Goal: "Suárez es el mejor delantero del mundo, con diferencia"

El exjugador colchonero, Milinko Pantic, define a Suárez como el mejor delantero del mundo y a Kroos como la máquina perfecta.

No hay rojiblanco que se precie que no conozca y adore a Sole Pantic. Tres temporadas bastaron para meterse a la afición en el bolsillo. Un ramo de flores siempre presente en “su” córner del Metropolitano y antes en el Calderón, 25 años después aquel doblete del que fue protagonista, dan buena cuenta de la dimensión de su figura. Y sin embargo, en ese doblete, no ganó ni un solo derbi. El destino, la vida.

¿Qué recuerdos tiene usted de los enfrentamientos contra el Real Madrid?

"Pocas cosas buenas (se ríe). Los resultados no me han acompañado, pero estuve en una época en la que muy pocos pueden presumir de las victorias contra el Real Madrid. Con la llegada del Cholo ha cambiado todo".

El año del doblete, de hecho, perdieron ustedes contra el Madrid los dos partidos

"Injustamente en ambas ocasiones pero sí, perdimos. En el primero tuvimos un montón de ocasiones".

A este derbi, el Atleti llega con mejores sensaciones

"Eso no importa. En un derbi, la posición en la tabla influye poco porque los jugadores viven por y para estos partidos. No importa ni lo que ha hecho el Madrid contra la Real, ni el Atleti contra el Villarreal. Los jugadores se extramotivan".

Entonces ¿no hay pronóstico que valga?

"Hemos visto unos últimos derbis muy duros entre ambos. No creo que vaya a ser un partido de muchos goles, ni muy vistoso. Va a ser muy táctico. Tanto Zidane como Simeone han jugado en Italia. Creo que vamos a ver un derbi muy, muy italiano".

Ganarlo le allanaría muchísimo el camino al Atleti para ganar la Liga

"No, no. Quedan 13 partidos aún. A los dos les quedan campos y partidos complicados. Pero sí que viene una semana muy importante para el Atlet"i.

Con Benzemá recuperado se complica más la cosa ¿no le parece?

"Influye mucho. Con Benzema, Zidane tendrá un planteamiento y, sin él, otro bien distinto. Vamos a ver a muchos centrocampistas del Madrid llegar desde la segunda línea, seguro. El Madrid tiene un equipo muy bueno. Si se atasca siempre te puede aparecer Casemiro y te resuelve el partido. Pero la nuestra es una defensa experimentada. Me está gustando mucho Savic. Es un nuevo líder: maneja el equipo, hace el trabajo sucio… está espectacular".

¿Es un partido para Joao?

"¡Claro!. Este es un partido para grandes jugadores. Para Joao, para Suárez, para Llorente, Koke, Saúl… Pero, si lo dices por el gesto del otro día, yo me quedo con el gol, que fue un golazo. Luego le sobró un poco el gesto pero tampoco pasa nada. Ya está aclarado".

A usted también le gustan guerreros. ¿Y del Madrid? ¿Qué guerreros le gustan?

"Hay que tener mucho cuidado con Modric y con Kroos, que es una máquina perfecta, no falla nunca. Y luego me gustan mucho Rodrigo y Vinicius, que puede fallar lo que no está escrito pero es muy incómodo para las defensas".

Descríbame a Suárez como usted le ve

"El mejor delantero del mundo, con diferencia. Cuando le fcihó el Atleti llamé a Miguel Ángel Gil y le dije “has fichado al mejor y te va a dar muchos goles” . Es un gran acierto. Aún no entiendo cómo el Barcelona le dejó marchar. Es una cobra dentro del área, le das dos balones y te marca 3 goles".

Esperemos, entonces, que no haya polémicas arbitrales que “ensucien” el juego

"Para un árbitro, un derbi también es un escaparate. Quieren hacer bien su trabajo y con el VAR lo tienen más fácil".

¿De verdad cree que el VAR les ayuda tanto?

"No existe ninguna máquina perfecta. A veces ¡claro que falla!. Lo único que me molesta del VAR es que a veces se pierde mucho tiempo. Parece como un mercadillo: uno dice que sí, otro que no…los árbitros de la sala VOR deben ser más rápidos para no romper la continuidad del juego. Eso me molesta bastante. Una cosa es que tengas que tomarte tu tiempo en un fuera de juego por centímetros. Pero en jugadas claras, perder tres minutos…eso no me gusta".