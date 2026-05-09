Mika Godts envía una señal clara sobre su futuro en el Ajax: «Siempre he dicho...»

Mika Godts, extremo de 20 años, asegura en su documental que está dispuesto a quedarse una temporada más en el Ajax.

En el breve documental “Mika Godts: in balans”, el belga insiste en que no tiene prisa por marcharse y afirma que aún no ha recibido ofertas de ningún club.

«Siempre he dicho que quiero ganar un título. El Ajax suele ser campeón con facilidad y ahora no ha sido así».

«El año pasado dejamos escapar el título y el PSV fue mejor; eso duele, pero queremos demostrar que el Ajax sigue siendo el Ajax y que podemos recuperar los títulos que nos merecemos».

“Siempre lo he dicho y espero vivirlo; todo depende de varios factores, pero mi objetivo y sueño siguen siendo ganar un título”, concluye.

Su contrato vence en 2029, así que, pese a su gran temporada, todo indica que seguirá en el Johan Cruijff ArenA. «Quizá no llegue nadie en verano. Siempre he dicho que estoy muy a gusto y quiero ganar un título. Si me quedo, seré muy feliz».

Según Transfermarkt, su valor es de 25 millones de euros. En 107 partidos con el Ajax ha marcado 25 goles y dado 24 asistencias.