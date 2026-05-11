Mika Godts, duramente criticado: «¡Alguien debe ponerlo en su sitio en el Ajax!»

Wim Kieft criticó el domingo en «Studio Voetbal» el movimiento constante de Mika Godts contra el FC Utrecht (1-2). El exdelantero considera que el delantero del Ajax no debería haberse movido tanto por el campo.

El domingo, en el Johan Cruijff ArenA, el Ajax encajó el 0-1 en el minuto 80, pero igualó dos minutos después con Wout Weghorst.

Tras fallar Rayane Bounida una ocasión clara para el 2-1, llegó el tanto de la victoria de Mike van der Hoorn, que cabeceó un córner en el último suspiro.

Tras el encuentro, Kieft criticó al jugador, habitualmente clave en el Ajax: «Estuvo en todas partes menos en la banda izquierda, donde se ha hecho grande».

«Si fue idea del entrenador, fue muy mala. O tal vez fue idea de Godts, porque últimamente le va bien. Alguien debe corregirlo, pero en el Ajax no hay quien lo haga», añade.

«O no tiene la disciplina para jugar ahí, o el entrenador se equivocó. Es un gran jugador, mejor que la mayoría del Ajax y del Feyenoord, pero aún es pronto para saber cómo le irá en el extranjero», concluye Kieft.