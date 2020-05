Mijatovic y el gol de la Séptima: "Me han preguntado millones de veces, no fue en fuera de juego"

El exdelantero ha recordado el tanto a la Juventus que rompió la mala racha merengue en la Copa de Europa y dio la victoria en Ámsterdam.

Tal día como hoy, un 20 de mayo de hace 22 años, el Real Madrid ganó su séptima Copa de Europa frente a la Juventus de Zidane. El gran protagonista de aquella gesta, Pedja Mijatovic pasó por los micrófonos de la Cadena SER, en el programa "El Larguero", para hablar de su gol en aquella final, una jugada que sigue dividiendo a los aficionados entre los que consideran que fue gol legal y los que tienen claro que fue un tanto en fuera de juego, porque el montenegrino estaba en posición antireglamentaria cuando batió al meta italiano.

La Futbolteca de Goal: la 'Séptima' Copa de Europa del Real Madrid

Mijatovic habla de su gol a la así: "Lo tengo muy grabado. En estos dos meses he visto el gol de La Séptima muchísimas veces, incluso vi el partido entero hace diez días y he disfrutado. Además, me he dado cuenta de que hicimos un gran partido, fuimos muy superiores a la Juve. (...) ¿Mi gol? He contestado millones de veces a esto, no ha sido fuera de juego (risas). Además, a mí en mi país me educaron desde muy pequeño a no reconocer. No fue fuera de juego", asegura.

Pedja recuerda que les "invitaron al champán. Nosotros en aquella época no estábamos preparados para ganar una Champions, no llevamos champán ni nada y nos sacaron unas botellas del vestuario de la Juve para celebrarlo como Dios manda", recuerda el balcánico.

🏆 Hoy hace 22 años, vivimos una noche mágica en Ámsterdam...

🙌 ¡Levantamos la Séptima Copa de Europa!#RMHistory | #HalaMadrid pic.twitter.com/R2Y5V8YwgU — C.F.⚽ (@realmadrid) May 20, 2020

En cuanto al partido de vuelta de del Real Madrid ante el , Mijatovic sigue "pensando que la eliminatoria va a ser complicadísima porque el Manchester City tiene un buen resultado. El Madrid tiene más opciones de ganar que de ganar al City, lo veo complicadísimo. Nunca se sabe, lo veo complicado. Si algún equipo puede conseguirlo, es el Real Madrid".

Lorenzo Sanz, una vida de blanco que trajo la Séptima y la Octava

El artículo sigue a continuación

Haaland y Camavinga agradan a Mijatovic: "Si fuera director deportivo del Madrid intentaría fichar a Haaland"

Sobre la posibilidad de fichar a Erling Haaland, delantero del Dortmund, Mijatovic comentó: "¿Si le intentaría fichar si siguiese de director deportivo del Real Madrid? Seguramente sí. Lo que pasa es que creo que no vamos a poder ver estos traspasos de 150 milllones, que van a quedar en el pasado. Si puede salir este verano o el que viene son cosas que hay que tratar con mucha atención, pero está haciendo las cosas muy bien. Un jugador que puede ser futuro", explicó.

Y acerca de Eduardo Camavinga, la joya del , aseguró: "Es un jugador joven que tiene mucho talento, está haciendo cosas muy importantes. El Madrid tiene jugadores jóvenes en el centro del campo que seguramente el año que viene pueden hacer cosas interesantes. Por lo que he leído, ahora este jugador también sería un traspaso alto. 50 ó 60 millones este verano van a ser como 120 ó 130 otro verano. Como el Real Madrid no tiene un dueño que puede soltar la pasta, creo que tiene que tener mucho cuidado", sentenció.