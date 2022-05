Mijatovic, en Goal: "El Madrid está predestinado a ganar esta Champions"

Predrag Mijatovic (19 de enero de 1969, Podgorica, Montenegro) es una figura indispensable en la historia del Real Madrid. Su gol en Amsterdam para darle al conjunto blanco su séptima copa de Europa estará siempre en los anales del club, que con aquel título puso fin a una sequía continental que duró más de 30 años. Como experto en la competición, el ex futbolista analiza lo que ha sido está Champions del Madrid y da las claves para ganar la final de París contra el Liverpool.

¿Cómo ve al Madrid de cara a la final?

El Madrid este año en esta competición ha estado bastante bien, sobre todo a partir de octavos con estas remontadas y esta energía que no es normal para una generación en la que muchos tienen cuatro Champions. Aún así, los jugadores tienen la ilusión de ser campeones de nuevo, la quinta en esta década. Esto es impresionante. Noto al Madrid con mucha ilusión. Ya son campeones de Liga pero están muy convencidos para ganar la Champions y lo veo como algo muy probable. Hay que respetar al Liverpool, que es un viejo conocido, contra los que ya tuvimos una final. Tienen mucha ilusión, un buen equipo y un buen entrenador. Seguro que hacen todo lo posible para ganar. Va a ser una final muy interesante y el Madrid llega muy preparado. Sabe lo que puede hacer el Liverpool, pero después de toda esta locura en octavos, cuartos y semifinales, diría que están predestinados a ganar la Champions de nuevo.

¿Ese forma de vivir al límite del Real Madrid en esta Champions puede volverse en su contra en la final?

Creo que todo lo que ha pasado, en cierto modo ha sido muy traumático, de infarto, pero por otro estas remontadas te cargan con una energía muy positiva. Te dejan la sensación de que lo imposible es muy posible. El Madrid en esta final prácticamente no tiene nada que perder porque ya ha hecho una campaña maravillosa, con estas remontadas de las que se hablarán durante décadas. No sé si alguna generación en el futuro va a poder hacer algo parecido. La finalización tendría que ser ganarla. Creo que pueden hacerlo y lo vivido es un plus para este equipo. Sentirse poderoso de convertirse los partidos perdidos en triunfo carga con mucha fuerza. Puede solo beneficiar a los jugadores. Es verdad que solo es un partido y campo neutral, pero los jugadores van a recibir mucho apoyo desde la grada. Ya veo que hay una locura tremenda por conseguir una entrada y seguro que hay una parte del Bernabéu que va a estar en París.

Hay jugadores que van a por su quinta Champions, otros a por su cuarta. ¿Cuál es el secreto para mantener este hambre competitivo?

No hay mucho secreto. Son unos grandes profesionales que saben de la exigencia del Real Madrid. Que no hay espacio para relajarse. Hablamos de jugadores que, independientemente de que hayan conseguido tantos títulos, son futbolistas que tienen ilusión. Y esto es lo que ha pasado en esta Champions: cuando los aficionados, que aman a sus jugadores y los apoyan ven que ellos, después de ganar, tienen la misma hambre, ya es un apoyo incondicional, y eso se percibe. Una parte importante de estas remontadas está en la grada. Esta simbiosis entre el equipo y la afición es algo que yo no he visto nunca. No solo en el Madrid sino en ningún otro equipo. Creer hasta el final. Esta hambre que tienen todavía estos futbolistas es algo que la gente percibe y ellos están obligados a luchar por ellos mismos y también por la gente. Es algo maravilloso. Por eso digo que aunque haya personas que digan que el Madrid tiene mucha suerte, yo creo que aparte de la suerte hay otras cosas que hay que añadir. Hay ocho jugadores que ya llevan cuatro copas de Europa. No sé si existe un equipo con tantas. También es importante esta experiencia. En una final como la de París todos estos detalles cuentan y con ellos yo creo que el Madrid es favorito. Luego en una final puede pasar cualquier cosa. Pero sobre el papel, creo que el Madrid tiene ventaja.

¿Qué le preocupa del Liverpool?

Los conocemos muy bien. Desde la llegada de Klopp son un equipo ganador, que han levantado la Premier y la Champions. Están muy bien trabajado y con jugadores de mucha velocidad. Siempre piensan en atacar. Ofensivamente es muy bueno. No es nada fácil jugar contra ellos. Pero el Madrid también tiene sus armas. Sobre todo la experiencia, con jugadores que ya están acostumbrados a este tipo de partidos. Además, después de todas estas remontadas, el Liverpool, sabiendo lo que le ha pasado al PSG, lo que le ha pasado al Chelsea o lo que le ha pasado al City, debería estar preocupado, pensando ‘estos nos pueden ganar en tres minutos…’. No es fácil jugar contra el Madrid, pero es un equipo muy de respetar y con ganar de devolverle el golpe de Kiev.

Getty Images

La temporada de Karim está siendo inigualable, ¿le ha sorprendido este rendimiento?

Desde la marcha de Cristiano ha asumido esta responsabilidad no solo de marcar, sino también de liderazgo. Le veo muy bien. Siempre ha jugado muy bien, pero cuando le añades estos 30 o 35 goles por temporada se convierte en un crack. Va a ser un candidato serio a luchar por el Balón de Oro. Se juega la final en su tierra y está en una forma tremenda. Cuando veo los partidos del Real Madrid a veces tengo la sensación de que puede marcar cuando quiera. No solo lo percibimos nosotros, sino también los propios compañeros. Está de dulce y lo tiene que aprovechar. Y no solo él: también Modric, que está en un gran nivel; Courtois, que está haciendo una temporada tremenda… Esto asusta a los jugadores rivales. Va a ser una final difícil, pero el Madrid está un poco mejor que el Liverpool.

¿Puede afectar todo lo sucedido con Mbappé a la plantilla?

De Mbappé se habla desde el verano pasado, así que los jugadores llevan viviendo con eso un tiempo. No hay sorpresa de que salga el nombre de Mbappé. Yo creo que no les afecta para nada. Lo han demostrado ganando una Liga y con estas remontadas, incluyendo una contra Mbappé. Los jugadores del Madrid son suficientemente expertos para que estas cosas no les afecten. Es normal que los jugadores o el entrenador no quieran hablar. Hay que centrarse en lo que hay que hacer que es ganar la quinta Champions de esta generación, la 14ª del club.

Usted fue una figura muy importante en aquella mítica séptima Copa de Europa. ¿Qué tan especial es para usted recordar aquello?

Han pasado muchos años. Ha llovido mucho. Lo de la séptima siempre se me ha quedado en la cabeza como un recuerdo muy especial. Ha sido el inicio de todo lo que ha venido después. Los madridistas suelen decir que soy ‘el hombre de la séptima’ o que conmigo ‘empezó todo’. No puedo decirte que no sea bonito escuchar esto porque entrar en la historia del mejor club del mundo tiene mucho peso. Sobre todo con el paso del tiempo. Los futbolistas actuales que han hecho todos estos récords no creo que todavía sean conscientes de lo que han hecho. Cuando se retiren y tengan más tiempo de reflexionar se darán cuenta de que han hecho algo histórico. El caso mío es más o menos igual. La séptima fue una copa muy especial y, cuando piensas en tu carrera, en un lugar muy importante sino el que más está lo que vivimos en Amsterdam y en la celebración de después. Si es verdad que cuando llegan las finales, vivo unas semanas más intensas, recordando las cosas que vivimos.