Miguel Herrera y debut de Nicolás Castillo en América: "Se ahogó"

El delantero chileno ingresó en el segundo tiempo del duelo donde las Águilas cayeron 0-3 ante el León en el Estadio Azteca.

Nicolás Castillo, flamante refuerzo del América para este Clausura 2019, tuvo este sábado su debut con la camiseta azulcrema. Al minuto 60 y con el marcador 0-1 a favor del León, el técnico Miguel Herrera dispuso su ingreso con la idea clara de cambiar el resultado.

Sin embargo, ni con él en cancha se pudo evitar la amarga derrota; su equipo cayó derrotado por 0-3 en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a la jornada 6 del presente certamen. El exBenfica no mostró mayor participación en ataque y no pudo retomar el nivel futbolístico extraviado en Portugal.

Tras el compromiso, el entrenador reconoció el bajo nivel mostrado por sus dirigidos y también tuvo palabras para él. "Nico ahí va, está bien. Se ahogó. Con juego y juego tendrá el nivel que queremos", expresó el 'Piojo'.

Respecto al encuentro en líneas generales, el DT sostuvo que "no jugamos nada. No lo hicimos nada bien. Ellos lo hicieron bastante bien y nosotros no. Les facilitamos el juego a ellos al final".

Y en la misma línea, reconoció que "tuvimos oportunidades y no cayeron. Las oportunidades que tuvieron las metieron. Nosotros tenemos que ser decididos al ganar. Tomaremos aire con los jugadores que llegan. Hay que darle vuelta a la página", cerró.

Mientras que el seleccionado nacional se manifestó a través de sus redes sociales, en las que escribió: "Feliz por mi debut, no fue el resultado que queríamos pero seguimos fuertes. A seguir mejorando. Vamos equipo. Gracias por el recibimiento".

El próximo duelo de América será especialmente importante para Castillo, pues América deberá visitar a los Pumas, su antiguo club, por la séptima fecha del Torneo de Clausura de la Liga MX. El duelo será el domingo 17 a las 15:00 (hora de Chile).