Miguel Herrera llama 'tontos' a los que lo pedían fuera de América

El estratega no tomó bien las críticas de algunos aficionados que ya no lo quieren en el club.

El romance de la afición del América con Miguel Herrera poco a poco se termina, y son múltiples las voces que ya lo quieren fuera del Nido. Durante múltiples partidos del Clausura 2020 y el Guardianes 2020 fue tendencia en redes sociales el #FueraPiojo, sobre todo después de dolorosas derrotas.

Tal y como suele ser, Herrera Aguirre charló con TUDN, mostrando que no se toma bien esos comentarios de algunos fanáticos: "¡Pedían mi salida en eLiga MX! Son dos, tres gentes (sic) tontas que hacen sus comentarios y otros más se suman. La verdad es que no me ocupa eso, me ocupa que el equipo juegue bien", aseguró.

Vale la pena recordar que apenas hace unos días el Piojo renovó su contrato con las Águilas hasta 2024, garantizando su presencia como técnico del club por al menos ocho torneos más, buscando en el campeonato entrante su tercer título como timonel de la entidad.

El América se estrenará en el campeonato este lunes 27 de julio, visitando la cancha del . Igualmente, no se descarta que hagan una contratación de último minuto en ofensiva.