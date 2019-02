Miguel Herrera se dice en contra de los miniciclos del Tata Martino

El Piojo Herrera se manifestó en contra de los entrenamientos locales que desarrollará Gerardo Martino.

Miguel Herrera, entrenador del América, ha alzado la voz en oposición de los mini ciclos que estará llevando a cabo Gerardo Martino con Selección Mexicana, el primero de ellos del 11 al 13 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento.

Para el mismo, tendrán que desprenderse por dos días de Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Henry Martin, pues el Tata planea observar conocer a los futbolistas previo a la convocatoria para los partidos amistosos frente a Chile y Paraguay.

“No estoy muy de acuerdo con eso, pero América es un equipo que apoya, se llevan 10 jugadores entre selecciones menores y mayor, hasta el jueves vamos a trabajar, entiendo la Sub 20 porque tiene un Mundial en puerta, lo otro no lo hice yo, pero es decisión del técnico, nosotros préstamos a los jugadores”, mencionó Herrera en conferencia de prensa.

América cerró filas para enfrentar este sábado al León en el Estadio Azteca, en busca de los tres puntos que los lleven a los primeros puestos de la clasificación general, pues por ahora se encuentran debajo de Atlas y Chivas.