Miguel Herrera enfurece y asegura que Memo Ochoa regresó lesionado de Selección mexicana

El timonel Azulcrema explotó contra el Tricolor, culpándolo por la ausencia de su guardameta.

América terminó igualando 0-0 contra , en un partido que entregó pocas emociones a los fanáticos que lo presenciaron. Una de los elementos rescatables del cotejo fue Óscar Jiménez, que reemplazó a Guillermo Ochoa de último minuto en el arco Azulcrema.

Aunque todo parecía indicar que Paco Memo sería titular, el guardameta terminó cayéndose de la convocatoria, algo que preocupó a los seguidores Azulcremas, pensando en el duelo de hoy y el cotejo de la próxima semana contra Pumas.

En conferencia de prensa, Miguel Herrera explotó contra el Tri, recordando que el oriundo de Guadalajara trabajó a media semana a las órdenes de Tata Martino: “La lesión de Memo fue por prestarlo a Selección, por eso no me gusta prestarlos. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, ¿por qué nosotros si? Voy a hablar con Santiago Baños, porque parece que estos trabajos extra no dejan nada a los clubes”, afirmó.