Miguel Herrera eligió sus jugadores favoritos en el América

El técnico Azulcrema mencionó a los seis futbolistas que más le agradó dirigir en las Águilas.

Sin lugar a dudas, Miguel Herrera ya es un técnico histórico en el América, por los títulos conseguidos y el constante protagonismo de la institución a lo largo de su gestión. Las Águilas han visto pasar grandes futbolistas en últimos torneos que les han ayudado a ganar partidos complicados y marcar diferencias dentro del terreno de juego.

En entrevista con el canal del América, el Piojo contó quiénes han sido sus jugadores favoritos en las dos etapas que ha dirigido a los Azulcremas, sorprendiendo con la presencia de algunos elementos y destacando la ausencia de muchos otros.

"Me gustaba mucho el Paul Aguilar que me tocó dirigir en la primera etapa. Me gustaba mucho Guido Rodríguez, Rubens Sambueza, Raúl Jiménez, el Chucho Benítez. Y en la actualidad, sin duda Córdova me llena mucho, es un chavo de grandes condiciones", aseguró el estratega.

La polémica no se hizo esperar en las redes sociales, con algunos seguidores de las Águilas cuestionando la omisión de piezas clave como Moisés Muñoz, Aquivaldo Mosquera, Miguel Layún, Memo Ochoa o Giovani dos Santos. ¿Estás de acuerdo con el Piojo?