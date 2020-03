Miguel Borja y la oportunidad de volver al fútbol europeo

El delantero de Junior reveló que tuvo ofertas del viejo continente cuando estaba en su mejor momento, pero decidió marcharse al Palmeiras.

Miguel Ángel Borja tomó una decisión que marcó por completo el destino de su carrera deportiva. Y es que el ariete cordobés se dio el lujo de despreciar ofertas del viejo continente cuando estaba en su clímax deportivo.

"Estando en Nacional y en Palmeiras tuve ofertas del , de , y de , pero analicé muy bien el tema antes de tomar una decisión apresurada", comentó el goleador de Junior en charla con Win Sports.

Y no era una decisión fácil, pues a muy temprana edad tuvo la oportunidad de probarse en suelo europeo y la experiencia no fue la mejor. "Yo creo que cuando alguien va a esos equipos es porque quiere. Viví eso a mis 20 años y no lo disfruté. Yo me fui feliz, fue bueno a nivel económico, pero sufrí mucho; Livorno es un equipo chico y eso me marcó", explicó.

Además, Boja contó cómo tomó la decisión de volver al fútbol colombiano luego de su paso por Palmeiras, donde tuvo un año complicado marcado por la falta de oportunidades. Tuvo varias ofertas, pero se decantó por el equipo de sus amores, junior, donde espera retomar su mejor nivel y poder volver a la Selección.

“Cuando ya estaba por firmar salieron otras opciones, pero busqué primero mi felicidad y la de mi familia. Cuando me dicen Europa, yo pienso que en un equipo de media tabla no puedo hacer historia, yo creo que si uno va a un equipo es a ganar copas y a dejar huella”, finalizó.