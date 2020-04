Miguel Ángel Klee: "Quiero ser el jugador más longevo de Guatemala"

El arquero se encuentra sin equipo tras quedar al margen del Suchitepéquez en el Apertura 2019.

Aunque actualmente se encuentra sin equipo, Miguel Ángel Klee se mantiene con optimismo y espera continuar con su carrera como futbolista profesional. El experimentado guardameta, a sus 43 años, se siente físicamente en condiciones y se niega al retiro.

"Me retiraré cuando me vea superado físicamente por los más chavos", comentó Klee en declaraciones que publica el sitio Guatefutbol. Vale destacar que el arquero no tiene actividad desde el Apertura 2019, cuando quedó al margen del Suchitepéquez.

En ese sentido, Klee espera continuar jugando al futbol y espera establecer una nueva marca en el futbol guatemalteco. "No quiero retirarme aún. Voy a romper el récord del jugador más longevo en Guatemala", concluyó el experimentado arquero.