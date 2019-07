Gil Marín: "Me consta que a Simeone le gusta James, sería lindo verlo en el Atlético"

El consejero delegado del Colchonero habló desde Estados Unidos sobre la posibilidad de fichar al crack colombiano.

Pasan los días y el futuro de James Rodríguez sigue siendo una verdadera incógnita, el crack colombiano no ha definido todavía su próximo destino, que podría seguir siendo Madrid, aunque vistiendo los colores del Colchonero.

Sobre la posibilidad de que el 10 de la Selección llegue al ya se han pronunciado el presidente Cerezo y el 'Cholo' Simeone , y, aunque los dos han alabado las condiciones futbolísticas del ex bayern Munich, ninguno ha querido confirmar el interés de ir a por él en el presente mercado de pases pero han dejado abierta la puerta.

Desde , sede de la pretemporada del Colchonero, se ha escuchado otra voz de peso rojiblanca que alienta pero no confirma los rumores del fichaje de James, la de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético.

"Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso hablando con algún jugador, cree que es el plus de calidad que el jugador podría aportar y que es bueno para nosotros. Me consta que a nuestro técnico le gusta. Me consta que James no quiere continuar en el . Me consta que el Real Madrid no quiere que él continúe, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible", comentó el directivo en entrevista con ESPN. "Sería muy bonito, aunque depende mucho del presidente del Real Madrid", agregó.

Por ahora, James disfruta de sus últimos días de vacaciones en Madrid, pues de no concretarse su traspaso en los próximos días deberá regresar a la disciplina del Merengue el 29 de julio.