Si Michiel Kramer dirigiera el área deportiva del Feyenoord, ficharía a Derensili Sanches Fernandes (Excelsior) para el De Kuip, según declaró el exdelantero en FC Rijnmond.

El Feyenoord podría despedirse el próximo verano de Anis Hadj Moussa, extremo de 24 años que tras dos grandes temporadas podría reportar mucho dinero.

Kramer cree que el Feyenoord no tendrá que buscar mucho para encontrar un sucesor del argelino. «Si Hadj Moussa se fuera, ficharía sin dudarlo a Sanches Fernandes del Excelsior. Creo que en el Feyenoord realmente se desenvolvería muy bien».

«En las últimas semanas ha mejorado su rendimiento, antes era algo menor. Si nos fijamos solo en sus cualidades: es bueno en el uno contra uno y, además, tiene velocidad y buen centro», afirma Kramer.

«En realidad, tiene todas las cualidades de Hadj Moussa, y además muestra más disposición para seguir al lateral y para proyectarse hacia delante».

El periodista Dennis van Eersel no comparte el entusiasmo: «¿No debería estar el listón mucho más alto? La temporada pasada apenas tuvisteis rendimiento de las bandas».

«Si vas a la Champions League, tienes que apuntar más alto. Sanches Fernandes quizá esté bien como refuerzo, eso podría funcionar, pero el nivel de las bandas tiene que ser mucho más alto», opina el observador del club.

Según Transfermarkt, el jugador de 24 años solo vale 600 000 euros. En 33 partidos de la Eredivisie marcó 6 goles y dio 3 asistencias.