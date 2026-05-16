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Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Sydney Jordan

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Míchel, preguntado en rueda de prensa sobre los rumores del Ajax tras un supuesto acuerdo

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El viernes por la noche, el periodista Matteo Moretto informó que el Ajax habría alcanzado un acuerdo verbal con Míchel, entrenador del Girona. En la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid, los periodistas consultaron al técnico español sobre la noticia.

El sábado, Jordi Cruijff lo desmintió: «No hay ningún acuerdo verbal con ningún entrenador», afirmó al diario DeTelegraaf.

Los medios españoles publicaron el viernes que Míchel tiene un acuerdo verbal con el Ajax, lo que habría enfurecido al Girona. Es posible que Cruijff quiera, por ese motivo, aclarar la situación.

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En la misma rueda de prensa, Míchel fue preguntado por los rumores. 

«Estoy totalmente centrado en el partido contra el Atlético. Llevo cinco años dándolo todo por el Girona y no tengo nada más que añadir», afirmó el técnico, que evitó comentar los rumores.

El Girona lucha por evitar el descenso y está solo un punto por encima de la zona de peligro. Este domingo se mide al Atlético de Diego Simeone y, una semana después, cerrará la temporada contra el Elche. 

Míchel sucedería a Óscar García, quien reemplazó a Fred Grim en marzo. El Ajax inició la temporada con John Heitinga, pero lo destituyó tras unos meses decepcionantes.

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