Míchel, entrenador del Girona, reconoció tras el empate 1-1 contra el Elche que aún desconoce su futuro y asumió la responsabilidad del descenso.

El Girona se prepara, por tanto, para un año en Segunda División. En la rueda de prensa posterior al partido, Míchel luchó por contener sus emociones y se mostró arrepentido. «Siempre digo que el entrenador es responsable de lo que ocurre en el campo, y en este caso ese soy yo».

«Hemos decepcionado a nuestra afición. Me siento culpable y responsable. Hemos fallado a nuestra gente. Todos los jugadores lloraban; para todos nosotros, este es el momento más difícil de nuestra carrera».

Sin embargo, ya piensa en el futuro: «Es hora de levantarnos tras este momento tan difícil. Es muy duro, pero debemos sufrir y aprender a superarlo».

Podría haber sido su último partido con el Girona, pues medios españoles y holandeses lo relacionan con un posible fichaje por el Ajax.

El sábado por la noche rehusó comentar sobre su futuro: «No lo sé. Ahora no es el momento de hablar de mí. No hemos alcanzado el objetivo más importante del club y aún no he asimilado ese golpe».

«Por dentro siento un enorme vacío. Ahora solo importa el regreso del Girona a La Liga. Me siento fatal y eso es todo lo que quiero decir».