Michael Carrick ficha por el Manchester United: estos son los candidatos que superó

Michael Carrick ha firmado un contrato con el Manchester United hasta mediados de 2028, con opción a prorrogarlo hasta 2029, según informó el club.

Según Fabrizio Romano, el inglés se ha ganado la confianza de la directiva en los últimos meses y también contaba con el respaldo del vestuario.

El club barajó a Unai Emery (Aston Villa) y Andoni Iraola (Bournemouth), pero finalmente apostó por el excentrocampista.

Carrick reemplazó a Ruben Amorim el 13 de enero y, en su primer partido, venció 2-0 al Manchester City.

En estos cuatro meses como técnico interino ha vencido a City, Arsenal, Liverpool y Chelsea, y ha afianzado el tercer puesto.

El club ya tiene garantizada la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



