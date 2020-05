En México no existe el futbol, sólo saben jugar football

Una Liga de franquicias intercambiables que sueña con ser la NFL, pero únicamente le alcanzará para fusionarse con la MLS.

Sí, con tilde en la “ú”. Los puristas del lenguaje dirán que, incluso, para distinguirlo de la palabra en inglés, la cual engloba un deporte completamente diferente, los mexicanos colocamos el acento prosódico en la “o” en vez de la primera sílaba.

Ahí se rompe el cordón umbilical del balón entre los latinoamericanos, más aún con los sudamericanos. Lo que nos separa a unos de otros. Cuando nos dicen “yankees” despectivamente, nosotros reviramos que quienes lo pronuncian como tal son ellos. Futbol vs Fútbol —o (american) football, el que se juega con ¡las manos!, el de los quarterbacks y los ovoides—. Pero quizás tengan razón.

Somos una Liga con una cultura imperialista. No un país, puesto que ese privilegio se lo reserva exclusivamente uno (¿o dos ahora luego del coronavirus?): . Acá todo es negocio. La única ley conocida es la de la oferta y la demanda. 40 años estás aquí y a las 24 horas siguientes ya no, si alguien más desembolsa 1.4 millones de razones. Si no formas parte de los “grandes” (América, , o Pumas), no importa cómo te llamas: Necaxa, Atlante o .

Más equipos

En lindo y querido puedes subir de la TDP, la Tercera División, al estrellato de la sin escalas, ni necesidad de ganar partidos ni campeonatos. Y, de la misma manera, tropezar desde la Primera División hasta la extinción total en tiempo récord.

En México lindo y querido, el último lugar de los porcentajes no siempre pierde la categoría. Capaz eres el noveno en la tabla y te toca. Aparece entonces “la mano invisible” del libre mercado y lo mueve cientos de kilómetros, de una ciudad del interior con montañas a una playa donde gusta más el baseball.

Beneficios de construir un estadio financiado por el gobierno local en una entidad en la que, apenas en octubre del 2019, un cártel sometió a la Guardia Nacional cuando quisieron detener en un operativo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, el otrora narcotraficante más poderoso del mundo.

La política de lo desechable con aficionados, estadios, colores, escudos y uniformes en lugar de vasos, platos, tenedores, cucharas y cuchillos. No hay clubes, sólo franquicias intercambiables, de quita y pon, como en la NFL, NBA, MLB o, oh sorpresa, la (). La importación de lo ‘Made in USA’, pero de lo malo; no de lo bueno que tienen para copiar, amoldar e incorporar.

¿Cómo le vas a pedir a un aficionado que del día a la mañana literalmente se desvista de su pasión y la encierre en el clóset o arroje en el cesto de la ropa sucia? ¿O que olvide el camino a su segunda casa cada 15 días? El dinero —y la pobreza moral— pertenece a las Sociedad Anónimas, el “romanticismo” de quienes sí lo sufren.

Como la Conmebol lo condenó al aislamiento obligatorio en esa región, a México no le quedó más que mirar arriba a lo 'mejorcito' de la Concacaf. Su tirada consiste en una fusión con EE.UU. en el mediano y largo plazo como fecha límite tras el Mundial que organizarán junto a Canadá. Un certamen de 50 participantes, el descenso abolido y el ascenso permitido nada más a través de los dólares de los inversores.

Llevamos siete Copas del Mundo consecutivas eliminados en octavos de final. ¿Qué hace pensar que una competencia menos exigente va a catapultar a la Selección al bendito "quinto partido" y más cuando empiecen a partir de los dieciseisavos para 2026?

Ya sin los Real Monarchs, no los de la USL (el modelo en el que se basa la Liga de Desarrollo), sino de Michoacán, a ver cuánto duran los ¿Dolphins? de Mazatlán. Ojalá y más de seis meses. O lo que aguanta la paciencia... de la cartera.