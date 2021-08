En México, ¿qué canal transmite Wolves vs Manchester United por la Premier League y a qué hora es?

El equipo de Raúl Jiménez necesita sumar como sea ante unos Red Devils que están de fiesta por el regreso de Cristiano Ronaldo.

La Fecha 3 de la Premier League ya está en marcha y uno de los mejores platillos para el fin de semana es el Wolves vs Manchester United. Los de Raúl Jiménez tuvieron un inicio de pesadilla con Bruno Lage en el banquillo; suman dos derrotas el hilo.

Por otro lado, los Red Devils suman cuatro puntos. En la jornada anterior empataron ante el Southmapton, pero la alegría y confianzan se fueron hasta las nubes con el anuncio del regreso de Cristiano Ronaldo a la entidad inglesa. Luce difícil que el lusitano vea minutos, pero al afición de manchester puede ilusionarse con este plantel.

Contenidos:

DÍA Y HORARIO DEL WOLVES VS. MANCHESTER UNITED

El duelo entre ambos conjuntos se juega el domingo 29 de agosto a las 10:30 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 08:30 horas y en el Pacífico a las 09:30.

TRANSMISIÓN DEL WOLVES VS. MANCHESTER UNITED

Dentro del país, SKY Sports tendrá el partido en exclusiva. Esto está disponible para todo el territorio mexicano. Será a través del canal 1524 de ese sistema de cable.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, este únicamente se halla disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

La Premier League suele ubicarse entre el canal 524 (1524 en High Definition) al 529 (1529 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

¿CÓMO VER WOLVES VS. MANCHESTER UNITED EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de Premier League y muchos más del futbol europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

WOLVES: José Sá; Coady, Saïss, Boly, Semedo, Marcal; Neves, Moutinho, Adama, Raúl Jiménez y Podence. DT: Bruno Lage.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka; Maguire, Varane, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Jadon Sancho y Martial. DT: Ole Gunnar Solskjær.