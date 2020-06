En México, ¿qué canal de TV pasa Barcelona vs. Leganés y a qué hora?

Luego la victoria contra el Mallorca, el equipo de Lionel Messi enfrenta a los dirigidos por el Vasco Aguirre.

La Liga está de regreso y esta semana continúa con la Jornada 29, en la que y se juegan algo más que tres puntos en Camp Nou. Los de Quique Setién se encuentran en lo más alto y necesitan sumar de a tres para mantener la ventaja sobre , mientras que los Pepineros están obligados a ganar para salir del descenso.

El cuadro catalán viene de completar una muy buena exhibición ante , rival al que venció con comodidad por el marcador de 4-0. Ahora, los blaugranas buscan ratificar ese buen momento con una nueva victoria cuando enfrenten a uno de los clubes más modestos del campeonato español.

El Barcelona es uno de los conjuntos internacionales con más simpatizantes en . Cada fin de semana suma miles de interesados por las actuaciones de Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Marc-André Ter Stegen o Sergio Busquets. Y el de este martes es aún más especial, pues del otro lado estará Javier Aguirre en el banquillo.

DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA - LEGANÉS EN MÉXICO

El enfrentamiento entre Barcelona y Leganés se realiza el martes 16 de junio de 2020, sobre las 15:00 horas del Tiempo del Centro de México y 14:30 del Sureste (Quintana Roo). O sea, a las 13:00 del Noroeste (Baja California), 16:00 del Pacífico (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA - LEGANÉS EN MÉXICO

La televisora responsable del compromiso es, como en todo lo concerniente al futbol español y casi todas las ligas europeas, el sistema de cable SKY. Es decir, solamente se pasa en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

La Liiga y la suelen ubicarse entre el canal 516 (1516 en High Definition) al 523 (1523 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

¿CÓMO VER BARCELONA - LEGANÉS EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces por default tienes derecho a usar BTG; la cual cuesta 20 pesos al mes, teniendo que descargarla para logearse con los datos de la cuenta televisiva. Si no eres usuario de esta compañía, no gozarás de su señal digital.

ALINEACIONES Y TODO DEL BARCELONA - LEGANÉS

Acá puedes consultar la información del juego: convocatorias completas de ambas escuadras, bajas y más.