En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Levante por LaLiga y a qué hora es?

El cuadro catalán no se puede permitir volver a sumar un mal resultado.

El Barcelona ha tenido un comienzo de temporada para olvidar, existiendo bastantes dudas sobre su proyecto. Pese a que no han perdido hasta ahora, sí suman tres empates de cinco posibles, y sobre todo mostrando una propuesta que no tiene contentos a sus fanáticos.

Se agota el tiempo para que los Culés se mantengan en los primeros puestos de la clasificación, por lo que ahora deberán ganar y convencer frente a un Levante que tampoco ha podido ganar ningún compromiso.

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los mejores partidos de este fin de semana, por ello, en Goal te presentamos las opciones para seguir en vivo por TV mexicana este atractivo duelo.

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS LEVANTE

El partido se juega el domingo 26 de septiembre a las 9:15 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 07:15 horas y en el Pacífico a las 08:15.

DÓNDE VER BARCELONA VS LEVANTE

La transmisión en vivo pasa solamente por Sky, compañía que tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Koeman.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA BARCELONA VS LEVANTE Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

BARCELONA ter Stegen, Óscar Mingueza, Araújo, Piqué, Dest; Gavi, Busquets, Frenkie de Jong; Demir, Depay, Luuk de Jong.

LEVANTE: Dani Cárdenas, Miramón, Mustafi, Rober Pier, Rubén Vezo, Franquesa, Pepelu, Radoja, Pablo Martínez, Morales, Roger Martí.