En México, ¿qué canal pasa Sheffield United vs. Wolves y a qué hora?

Después de su descalabro, los Lobos deben recuperar la senda del triunfo.

La Premier League está por finalizar, y ahora se disputará la Jornada 34. Uno de los partidos que tendrá mucho en juego será el que disputen y , pues ambas instituciones pelean por un boleto a competencias europeas, necesitando sí o sí llevarse la victoria.

Hasta antes de su compromiso, The Blades tienen 48 unidades, y los Lobos están cuatro puntos arriba de ellos, sabiendo que si ganan todos sus compromisos restantes es bastante probable que accedan a la .

La Manada cuenta con una gran cantidad de seguidores en debido a la presencia de Raúl Jiménez. El delantero de la Selección mexicana es una de las sensaciones del Wolves, con extraordinarios registros ofensivos que despertaron el interés de grandes clubes en el futbol de Europa.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL SHEFFIELD VS WOLVES EN MÉXICO

El cotejo entre Sheffield United y Wolves está programado para el miércoles 8 de julio de 2020 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y 10:30 del Sureste (Quintana Roo). En el Noroeste (Baja California) el partido dará inicio a las 10:00 horas y en el Pacífico a las 13:00 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora).

TRANSMISIÓN DEL SHEFFIELD VS WOLVES EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el sistema de cable SKY es el único que transmite el futbol inglés, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

La Premier League suele ubicarse entre el canal 524 (1516 en High Definition) al 529 (1523 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

¿CÓMO VER SHEFFIELD UNITED - WOLVES EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de Premier League y muchos más del futbol europeo.

ALINEACIONES Y TODO DEL SHEFFIELD UNITED - WOLVES

Aquí puedes consultar la información del juego: convocatorias completas de ambas escuadras, bajas y más.