En México, ¿qué canal pasa España vs Croacia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Furia Roja busca mantenerse con vida cuando se mida ante a la Vatreni.

La Eurocopa 2021 entra ya en la parte final del torneo, con las escuadras jugándose todo a un partido de eliminación directa. Ahora, en los octavos de final, España se mide ante Croacia en uno de los duelos más atractivos de esta ronda.

Ambas escuadras vienen de ganar su último partido de la fase de grupos con marcadores contundentes. La Furia Roja arrasó con Eslovaquia con un marcador de 5-0, mientras que Croacia venció 3-1 a Escocia. Las dos Selecciones avanzaron a esta ronda como segundos de sus respectivos grupos.

Contenidos:

A lo largo de toda la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Desafortunadamente para los aficionados, este será otro compromiso en el cual únicamente podrá seguirse por tele de paga.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ESPAÑA VS CROACIA EN MÉXICO

El cotejo entre Croacia y España está programado para el lunes 28 de junio de 2021 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ESPAÑA VS CROACIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la afición, este partido es exclusivo de televisión de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER ESPAÑA VS CROACIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata y Dani Olmo

Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Rebic y Petkovic