En México, ¿qué canal transmite Chile vs Brasil por las Eliminatorias sudamericanas y a qué hora es?

La Roja busca quitarle el invicto a una Canarinha que se encuentra debilitada por la ausencia de los brasileños que militan en la Premier League.

Las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 están de vuelta. Para la Fecha FIFA de septiembre la CONMEBOL determinó llevar a cabo tres jornadas en septiembre. para compensar un poco el calendario que tanto se vio afectado por la pandemia del Covid-19. Ante esto, Chile y Brasil se enfrentan en la Fecha 9 en busca de los tres puntos.

Por un lado, la Roja de Lasarte se juega gran parte de sus aspiraciones en esta fecha triple, por lo que es vital sumar a como dé lugar ante la Canarinha de Tite, que de momento marcha invicta y con paso perfecto en los clasificatorios.

Ante la decisión de la Premier League y la Championship de Inglaterra, de no prestar jugadores para esta Fecha FIFA, la Selección chilena no podrá contar con Bren Brereton y Francisco Sierralta, pero la más perjudicada es la Verdeamarela, quien tuvo que excluir de la lista a Alisson, Ederson, Thiago Silva, Raphinha, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Fabinho, Fred y Richarlison.

Contenidos:

DÍA Y HORARIO DEL CHILE VS. BRASIL

El duelo entre ambos conjuntos se juega el jueves 2 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 18:00 horas y en el Pacífico a las 19:00.

TRANSMISIÓN DEL CHILE VS. BRASIL

Dentro del país, SKY Sports tendrá el partido en exclusiva. Esto está disponible para todo el territorio mexicano. Será a través del canal 1524 de ese sistema de cable.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, este únicamente se halla disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Las Eliminatorias sudamericanas suelen ubicarse entre el canal 524 (1524 en High Definition) al 529 (1529 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

¿CÓMO VER CHILE VS BRASIL EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de la CONMEBOL y muchos más del futbol sudamericano y europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

CHILE: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Maripán, Paulo Díaz, Eugenio Mena; Gary Medel, Pulgar, Vidal, Aránguiz; Edu Vargas, Iván Morales o Carlos Palacios. DT: Martín Lasarte.

BRASIL: Weverton; Dani Alves, Militao, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes; Neymar, Gabigol y Matheus Cunha. DT: Tite.