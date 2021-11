En México, ¿qué canal transmite Argentina vs Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas y a qué hora es?

La Selección argentina continúa en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, siendo uno de los equipos con mejor rendimiento en lo que va de Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Lionel Scaloni ahora tiene una complicada tarea ante Uruguay, en una nueva edición del clásico del Río de La Plata.

Argentina marcha segundo con 25 puntos en once partidos y Uruguay se ubica sexto con 16 puntos. Una victoria mantendría a los primeros en la parte alta de la tabla y con la posibilidad de asegurar muy pronto el boleto al Mundial Qatar 2022, algo que ya consiguió Brasil tras imponerse ante Colombia.

Ante la expectativa que genera este compromiso, los aficionados querrán saber en dónde se transmite el partido. Y para que estén al tanto, en GOAL te damos la fecha y canal donde se puede ver en vivo.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL ARGENTINA VS URUGUAY

El partido se juega este viernes 12 de noviembre a las 17:00 hrs, tiempo del Centro de México y 18:00 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 15:00 hrs y en el Pacífico a las 16:00 hrs.

TRANSMISIÓN DEL ARGENTINA VS URUGUAY

Los derechos de este partido los tiene la compañía Sky, siendo la única opción disponible en México para seguir este encuentro que se llevará a cabo en el Campeón del Siglo.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna de la afición, este partido únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en televisión abierta. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Salvo que se empalme con otros eventos, va por el básico que es el 1510. Sin embargo, dado el canal que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1510 1510 1510

¿CÓMO VER ONLINE ARGENTINA VS URUGUAY?

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES ARGENTINA VS URUGUAY

Uruguay: Fernando Muslera; Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquerez, Martín Cáceres; Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Lucas Torreira; Brian Rodríguez, Luis Suárez. DT: Óscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Angel di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.