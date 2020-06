¿Quiénes son Silvana y Tatiana Flores? Las mexicanas que jugarán en el Chelsea

Desde hace algunos años se hizo muy famoso en el futbol mexicano el caso de los hermanos Flores. Marcelo, Silvana y Tatiana formaban parte del , institución que tenía en sus fuerzas básicas a tres talentos mexicocanadienses.

Marcelo poco a poco se abre las puertas en las inferiores Gunners, mientras que sus hermanas Silvana y Tatiana tendrán un cambio radical. A través de sus redes sociales la Seleccionada mexicana anunció su salida de la entidad londinense, agradeciendo al club y directiva por la oportunidad de representar a uno de los más grandes de .

Sin embargo, las hermanas únicamente cambiarán de casa, pues se mantendrán en la capital inglesa. Su agencia de representación dio a conocer que las dos se incorporarán al , una de las instituciones más importantes del balompié femenil.

Silvana buscará ser parte del primer equipo y disputar la próxima femenil, mientras que Tatiana formará parte del equipo Sub 16. Ambas ya son convocadas al combinado que dirige Christopher Cuéllar.

Silvana Flores Dorrell nació en 2002 y formó parte de la Selección mexicana sub 17 que consiguió el subcampeonato en 2018. La mediocampista significó parte fundamental, disputando todos los partidos de la justa.

