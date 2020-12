Messi, Zidane, Mourinho y las mejores frases del fútbol en 2020

Hablar es gratis y la gente lo aprovecha. ¿Quién soltó la mejor declaración del año?

Como hablar es gratis, la gente habla. El 2020 echa el cierre y merece la pena repasar cuáles han sido las mejores frases que se han dicho (o escrito) a lo largo de un año marcado por la pandemia del coronavirus Covid-19 y, cómo no, las polémicas en torno al VAR. Porque, para ser sinceros, no hay sitio en el que la pandemia y el videoarbitraje no la hayan liado.

El final del año es un buen momento para hacer un repaso por lo que acontenció en 2020, y en Goal decidimos hacer una compilación de algunas de las frases más rutilantes del año. Algunas son graciosas, otras son polémicas, y algunas son hasta bizarras. Como sea, todas ellas rebotaron por todo el mundo del fútbol. Sin más vueltas, aquí están las declaraciones más interesantes del año...

LAS MEJORES FRASES DEL FÚTBOL EN 2020

Si la que Goal hizo con Messi fue la entrevista del año, es porque el delantero del dijo cosas importantes. El 7 de septiembre anunció a este medio que se quedaría en el Camp Nou y lo hizo soltando una frase para la historia. “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar", sentenció.

Además, apuntó a la directiva que entonces encabezaba Josep Maria Bartomeu: “Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

Diego Costa: "Luis Suárez me gusta, uno mordiendo y el otro pegando"

El delantero del Diego Costa fue consultado, el 27 de septiembre, acerca de la llegada de Luis Suárez al Wanda Metropolitano. La respuesta del hispano-brasileño no dejó indiferente a nadie...

😅 ''Uno mordiendo y otro pegando''. La dupla Diego Costa - Luis Suárez. #ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/RcpUZVhsck — #Vamos de Movistar+ (@vamos) September 27, 2020

"Ayer estaba junto a las vacas de mi pueblo y hoy me encuentro entrenando a los mejores jugadores del mundo en un club enorme que jamás voy a poder mejorar", dijo Quique Setién al ser presentado como nuevo entrenador del Barcelona el 14 de enero. En efecto, no pudo mejorarlo y fue cesado tras el 2-8 ante el Bayern Munich.

👏 Setién, ENORME en su humildad: "Ayer estaba paseando al lado de las vacas en mi pueblo y hoy estoy en la Ciudad deportiva del Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo" pic.twitter.com/zWhJMBcvRi — MARCA (@marca) January 14, 2020

Luis Suárez: "¿Reproches a mí o a...?"

Luis Suárez dejó Barcelona el 24 de septiembre y a tono de broma cuestionó si se le puede reprochar algo en sus seis años en el Camp Nou o más bien si ese reclamo puede ir dirigido a otras personas. Y lo hizo mientras inclinó la cabeza hacia Josep María Bartomeu, entonces presidente del equipo. "¿A mí o a...? En tono de broma y luego que cada uno lo agarre de la forma que lo quiera agarrar. Hoy es mi despedida, no le voy a dar el gusto a nadie, sino irme como el gran jugador que fui en el Barcelona por los números que lo marcan y la gran historia que hice en este club”, dijo el 'Pistolero' en rueda de prensa.

-Periodista: "En caso de reprocharte algo de tu paso por el Barça, ¿qué sería?



+Luis Suárez: "A mí o a...(hace un gesto inclinando la cabeza hacia Bartomeu"). pic.twitter.com/MBQlRzt7Ue — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 24, 2020

El 14 de junio, el entrenador del , Ole Gunnar Solskjaer, se refirió a Alexis Sánchez y lo hizo de una manera que no habrá gustado mucho al chileno, que acabó yéndose al . "A veces, cuando decoras tu living, puede haber un sofá o una silla muy linda, pero tal vez no combina con el resto", sentenció.

Giorgio Chiellini destrozó a Arturo Vidal en su autobiografía: “El alcohol era el punto débil de Vidal. Alguien como Vidal, a veces, salió y bebió más de lo que debería, lo saben todos, se puede decir que el alcohol era un poco su punto débil”, sentenció.

Arturo Vidal nunca imaginó que el Bayern le haría ocho goles al Barcelona. Si no, no habría soltado esta frase antes de enfrentar al que luego sería campeón de Europa: "Algo escuché pero no tomé mucha atención, conozco a los jugadores del Bayern y lo que se habla fuera no es lo que piensan, mañana no juegan contra los equipos de la sino contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo".

"MAÑANA NO JUEGAN CONTRA EQUIPOS DE LA BUNDESLIGA, JUEGAN CONTRA EL BARCELONA, EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO"



Picantes declaraciones de Arturo Vidal en rueda de prensa en la víspera del partido entre el #Barcelona y el #BayernMunich : pic.twitter.com/Vvv2RtBBvx — Gustavo Montero (@Gustavo_Montero) August 13, 2020

Impactante y sincero. Así fue el mensaje que Gerard Piqué lanzó nada más acabar la goleada del sobre el Barcelona en Lisboa. "Partido horrible, una sensación nefasta. Verguenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Es muy duro, espero que sirva de algo. A reflexionar todos", empezó diciendo. Y remató: "El club necesita cambios y no hablo de entrenador, de los jugadores. No quiero señalar a nadie. Estructuralmente necesita cambios de todo tipo, porque ya no es ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez. El primero me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme, en dejarlo. Ahora sí hemos tocado fondo. Creo que todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barça, que es lo más importante".

Piqué: "Vergüenza es la palabra, nadie es imprescindible. Si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme y en dejarlo. Ahora sí hemos tocado fondo". #VolverEsGanar pic.twitter.com/BDxEGgtjFd — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 14, 2020

"Es el mayor fraude que he visto desde que nací", señalaba Katia en un post de Instagram cuando recibió la noticia del positivo de su hermano en octubre. "Basta ya de hacer un mundo de marionetas, que alguien abra los ojos, por favor", añadió.

El 24 de septiembre, Zlatan Ibrahimovic anunció su positivo por Covid-19. Y lo hizo a su manera. “Di negativo de COVID-19 en el tes de ayer y positivo en el de hoy. No tengo síntomas en absoluto. El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme. Qué mala idea”, escribió el atacante de 38 años en su cuenta oficial de Twitter, donde tiene 6,7 millones de seguidores.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

El 16 de julio, Leo Messi habló para las cámaras de Movistar y de Barça TV tras la derrota por 1 a 2 ante el en el último partido de LaLiga en un Camp Nou que no pudo mantener su inexpugnabilidad. "Si seguimos así, perdemos con el Nápoles...", disparó.

Messi:



"No esperábamos terminar la temorada así, pero marca lo que fue todo el año, un equipo muy irregular, al que le ganan por intensidad y por ganas".



"Si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar . Si no vamos a perder contra el " #VolverEsGanar pic.twitter.com/0Ob6LgipVn — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 16, 2020

El 12 de agosto, Antoine Griezmann ofreció una entrevista a los medios oficiales del Barcelona antes de jugarse ante el Bayern de Múnich el pase a las semifinales de la . "Tengo la maleta preparada para estar en Lisboa hasta el día 23 de agosto, me he traído hasta la PlayStation", sentenció. El Barcelona perdería 2-8 ante los alemanes.

Semanas después de haberse ido del Barcelona por malos resultados, Setién habló de Messi y aseguró que “Leo es difícil de gestionar". "¡Quién soy yo para cambiarle! Si le han aceptado durante años como es y no le han cambiado... Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperas".

El director deportivo del , Ramón Rodríguez 'Monchi', fue muy crítico con la actuación arbitral de Martínez Munuera en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido disputado en enero ante el . Y que quedó marcado tras un gol anulado a Luuk De Jong. Preguntado por el tanto sevillista que sí subió al marcador, en una acción en la que el balón golpea en el codo de Munir, tendido en el césped, Monchi dijo que habría retirado a su equipo si se lo volvían a anular a De Jong. "Si anulan ese gol, igual bajo al campo y saco al equipo, por ejemplo", manifestó.

Monchi, sobre las dos acciones polémicas:



"Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave. Es absurdo analizar a partir de ahí nada".



"Si anulan el gol de De Jong igual bajo al campo y saco al equipo". #LaCasaDeFútbol #VamosEnJuego pic.twitter.com/E4yUXSAJXE — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 18, 2020

Arturo Vidal, que ya sabía que no iba a contar para Ronald Koeman, lanzó unas polémicas declaraciones contra el FC Barcelona y su filosofía de juego, asegurando que el Barça tenía que "cambiar" y que "el ADN ya ha quedado atrás". "El mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales. No siempre se puede ganar con el ADN. Messi es el mejor del mundo, un extraterrestre, pero necesita ayuda para que se puedan dar mejores resultados", añadió, insistiendo en la idea de que los problemas no se van a solucionar cambiando jugadores sino que se requiere una cirugía generalizada. Se fue al Inter días después.

“Me voy jodido con Hernández Hernández. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. En este caso parece que no”, se despachó Sergio Ramos el 23 de febrero, tras la derrota del Real Marid 1-0 ante el Levante. El capitán aseguró que hay "situaciones predeterminadas”.

"Messi y Ronaldo se han sentado en la misma mesa en lo más alto durante mucho tiempo y eso es lo que les hace incomparables así que para responder a la pregunta, no puedo imaginarme junto a ellos, en este aspecto. Si tomas mis números de esta temporada y de las anteriores creo que rendí bastante bien en cuanto a goles anotados pero no sé si estoy en la misma mesa que ellos, si acaso creo que puedo invitarles a la mía (risas)". Simplemente Robert Lewandowski, tras ganar el The Best.

Neymar Da Silva no titubeó después de imponerse con el en Old Trafford, donde lideró la victoria del cuadro francés por 1 a 3. El brasileño atendió de forma individual a varios medios al término del partido y, en declaraciones a " ESPN ", soltó que "lo que más quiero es volver a jugar con Messi" . Y remató: "El próximo año, seguro".

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año". pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN (@ESPNArgentina) December 2, 2020

El 12 de diciembre, Zidane se mostró pletórico después de ganar el derbi al Atlético de Madrid. Y sorprendió su reacción en torno al rendimiento de Modric, Kroos, Benzema y demás veteranos. "Están de puta madre, estoy contento como entrenador. Toni, Luka, son excepcionales; Karim ni te digo, pero Lucas Vázquez que acaba de entrar, nuestro capitán, Rafa...", enumeró Zizou.

Mourinho defiende a Flick: debió ganar el The Best

"Ganó Champions League, Bundesliga, Copa, Supercopa y . Ganó todo y la más grande de todas las competiciones. Pobre Flick, tal vez solo tenga la oportunidad de ganar si inventan dos o tres competiciones más para ver si él también puede ganarlas. Si eso sucede, tal vez gane el premio", se burló el técnico portugués al ser consultado, el 19 de diciembre, sobre el 'The Best' recibido por Jurgen Klopp al mejor entrenador del año. Su candidato, evidentemente, era el técnico del Bayern.

Florentino Pérez: "Es un clamor popular el diferente trato que nos hacen con respecto a otros equipos"

Crítico con el VAR, y mientras muchos equipos se quejaban por considerarse perjudicados ante el Real Madrid, Florentino Pérez emitió su opinión sobre el VAR el pasado 20 de diciembre: “Nunca me he mojado, pero es la verdad: es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid con respecto a otro equipos”.