Messi y Maradona... ¿Qué le dijo Crespo a Koora sobre esta comparación histórica?

Hernán Crespo, exjugador de la selección argentina, comparó a Lionel Messi y Diego Maradona.

Crispo, uno de los mejores delanteros de Argentina a finales del siglo XX y principios del XXI, jugó 64 partidos y marcó 35 goles.

Jugó tres Copas del Mundo (1998, 2002, 2006) con la Albiceleste, donde disputó 8 partidos y marcó 4 goles.

Al preguntársele quién es mejor, Messi o Maradona, respondió: «Tenemos la suerte de ser el único país que ha disfrutado de los dos mejores jugadores de la historia».

En una entrevista con Koora que se publicará pronto añadió: «Diego era pura pasión y el héroe de mi infancia. Leo representa la perfección técnica y la continuidad en su máxima expresión».

Y concluyó: «No siento la necesidad de compararlos; como argentino, solo siento gratitud por haber vivido la época de ambos».

Maradona llevó a Argentina al título mundial de 1986, y Messi devolvió el tango al podio en 2022; ahora “La Pulga” aspira a repetir la hazaña en la edición de 2026, el próximo mes de junio.

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