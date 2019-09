Messi vuelve a entrenarse y apunta a reaparecer contra el Inter en la Champions League

El argentino participó en la sesión de entrenamiento de este lunes sólo seis días después de sufrir su última lesión muscular.

Lionel Messi ha protagonizado la buena noticia del lunes en el . El argentino se entrenó en la sesión matinal de entrenamiento a las órdenes de Ernesto Valverde y apura la recuperación de su última lesión muscular para poder reaparecer el próximo miércoles en el duelo de la UEFA frente al Inter en el Camp Nou.

El delantero se tuvo que retirar del terreno de juego el pasado martes en el duelo de la sexta jornada de ante el y el parté medico ofrecido por el club blaugrana aclaró que sufría una elongación en el aductor de la pierna izquierda. Esta dolencia provocó que no pudiera jugar el pasado sábado ante el .

Sin embargo, según informó previamente Goal, la evolución de la lesión muscular es positiva y, tras conocerse su vuelta a los entrenamientos, en el club barajan la posibilidad de que pueda tener minutos contra el Inter, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo como ocurrió ante el en la primera jornada de la fase de grupos cuando reapareció. No obstante, Valverde no quiere correr riesgos y no quiere volver a perder al argentino.