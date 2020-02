Messi, terremoto 7.5 en la escala del Barça

Terremoto 7.5 en la escala del Barça. Habló Lionel Messi, el mejor de la historia, alto y claro. Como suele hacerlo. Sin reservas, sin ambages, siendo tan certero en la palabra como su zurda atómica. Lo hizo para mostrar su hartazgo con el rumbo que está tomando el club en los últimos tiempos. Messi, que lleva años defendiendo al vestuario dentro del campo - ahí habla mejor que nadie- y fuera del terreno de juego - donde también se le entiende todo-, ha entrado en combustión. Y sus palabras, tan rotundas como afiladas, nacen desde el pleno derecho que le asiste a brindar su opinión de manera pública, sin intermediarios y sin las interpretaciones interesadas habituales, bien de los juglares del club, bien de la santa inquisición periodística de Madrid. Messi ha roto su silencio habitual porque no está contento con lo que se hace y tampoco con lo que se dice. Y Messi exige responsabilidad y madurez, porque lleva años tirando del carro del equipo y sosteniendo a un club gigantesco, pero con pies de barro. Nadie puede poner en duda que la sacudida entre el barcelonismo es de época. Messi, harto de que se use su nombre en vano, de que se interpreten sus palabras y sus gestos a gusto del consumidor, del periodismo e incluso de los que forman parte de la directiva actual, ha enviado un aviso a navegantes. Si la directiva quiere dar nombres de los jugadores que no se esfuerzan, que no están contentos o que generan problemas internos, debe ser valiente para dar nombres de esos jugadores, porque como insinúa Messi, meter a todos los jugadores en el mismo saco, es tirar la piedra y esconder la mano. Es, en defnitivia, echar porquería gratuita sobre todos y no sobre algunos.

Eric Abidal, con una torpeza extrema, dejó caer que miraba los partidos, que no le gustaba la táctica, que muchos jugadores no trabajaban mucho, que otros no estaban satisfechos y que también había un tema de comunicación interna. La pregunta del millón, la que se hace Messi o se hace ahora mismo cualquier aficionado del Barça es la siguiente: Si a Abidal o a la junta no les gustaba la táctica, si había jugadores que no trabajaban y además hay otros que no estaban satisfechos ¿por qué no despidieron a Valverde antes? ¿Qué junta permite que los jugadores no trabajen presuntamente? ¿Qué ejecutiva permite que siga existiendo un problema de comunicación? Pues la respuesta es simple, sólo una junta muy negligente o una realmente torpe, porque nadie con un minimo de responsabilidad debería haber alargado una situación como la descrita por Abidal. Es inconcebible.

Y más allá de la torpeza infinita de la ejecutiva, está el nivel de hartazgo de Messi. Como ya informamos en Goal hace semanas, Lionel lleva años soportando estoicamente que le acusen de mandar más que el presidente, de ser el que pone y quita entrenadores, y de propina, de ser el secretario técnico que ficha y despide jugadores a su antojo. La realidad es tozuda y desmonta las teorías del absurdo. Hechos, no opiniones: Messi quiso al Kun hace años y nadie fichó a Agüero; Messi pidió públicamente un esfuerzo por Neymar y el club televisió unas negociaciones sin dinero; Messi pidió apoyo para Valverde y le defendió hasta el último minuto cuando otros compañeros le defendían en público y le rajaban en privado; Messi culpó al vestuario de la Supercopa para proteger a Valverde y echaron a Valverde; Messi no pidió a Xavi y el club, tras escuchar las recomendaciones de otros jugadores, se fue a buscar a Xavi, que declinó la possibilidad; Messi no pidió que fichasen a Setién y el club fichó a Setién porque ottros candidatos les mandaron a esparragar. Y Messi, ese al que desde Madrid dibujan como "el pequeño dictador", esta harto de que le cuelguen todos los días el sambenito de tirano, cuando tiene voz, pero no voto. Y precisamente esa voz, la suya, desde la autoridad moral de su fútbol, es la que ha elevado hoy para que en Can Barça se escuche el ruido más fuerte: el del silencio. Por cierto, Messi no se quiere ir del Barça, es feliz en la ciudad y es el icono de miles de personas que aman su fútbol. Messi, de lo que está harto, es del politiqueo ridículo, de que usen su nombre en vano y de que los que deberían tener la boca cerrada no paren de abrirla. Palabra de D10S.

Rubén Uría