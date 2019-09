Messi sobre su renovación: “No hemos hablado con el Barça, pero la cláusula no significa nada”

Leo habla de la cláusula que le libera a final de cada temporada de romper su contrato con el Barça y que es lo que busca

Leo Messi se sinceró acerca del contrato que le vincula con el en una entrevista en el Sport donde dejó claro que “el Barça es mi casa y no quiero irme… pero quiero ganar”.

Preguntado sobre una posible renovación con el club de su vida y si le habían planteado alargar su carrera como azulgrana mantuvo la misma idea, pero dejando claro que el club no se ha puesto en contacto con su entorno.

“El contrato se hizo hace mucho, no es algo que me preocupa. Es un tema que maneja mi papá con el presidente o con quien deba hablar yo solo transmito mis pensamientos”.

Al ser preguntado por la famosa cláusula de su contrato por la cual se reserva el derecho de abandonar el club a final de cada temporada también fue tajante. Lo mismo que al referirse al intento de que Neymar volviera a vestirse de azulgrana.

“No hemos hablado con el Barça, me lo hubiera dicho mi papá, pero para mí la cláusula o el dinero no significan nada, me muevo por cosas más importantes como es tener un proyecto ganador”.