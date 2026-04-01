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Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Messi se gana la simpatía del mundo del fútbol con sus lágrimas

Argentina vs Zambia
Argentina
Zambia
Amistosos
L. Messi
Argentina
Zambia

Marcó un golazo y dio una asistencia ante Zambia

Lionel Messi, la estrella del Inter de Miami de 38 años, sigue siendo capaz de jugar al fútbol a un gran nivel y, aunque el paso del tiempo ha afectado a su forma física en aspectos como la velocidad, sigue siendo el rey indiscutible en otros aspectos, como la habilidad y la percepción espacial. 

En el partido amistoso contra Zambia (5-0), marcó un golazo y dio una asistencia, y dejó claro que, si participa en el Mundial —una decisión personal que tomará en las próximas semanas—, está listo para desempeñar un papel fundamental. 

El diario «Mundo Deportivo» afirmó: «Lo que llamó la atención en este partido en el estadio La Bombonera no fue el rendimiento futbolístico en sí mismo, sino el aspecto emocional».

Y añadió: «Messi se vio invadido por una gran emoción durante la interpretación del himno nacional, y lo mismo ocurrió tras el pitido final, ya que en ambas ocasiones se le cayeron las lágrimas... Todo apunta a que fue su último partido en Argentina con la selección nacional, y sin duda le vinieron a la mente innumerables recuerdos. Todo el mundo del fútbol se compadeció de las lágrimas del número 10». 

(Leer también)... Vídeo: Antes del Mundial... Messi se despide de Argentina de la mejor manera posible

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