Messi: "Respondí a Abidal porque me atacó a mí y a los jugadores"

El argentino explica el episodio con Abidal al tiempo de desnudarse sobre la destitución de Valverde y la llegada de Setién.

Messi analizó en una entrevista para Mundo Deportivo lo sucedido con Abidal y sus palabras afirmando que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho con Valverde” y explicó su contestación a través de las redes sociales.

Messi afirmó que “no sé qué le pasó por la cabeza a Abidal para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera”.

Relata que se sintió dolido por las palabras de Abidal tanto en el plano personal como en el de capitán: “Me sentí atacado por los dos lados. Primero porque atacó al vestuario. Por eso decía que si atacaba al vestuario dije que diera nombres y dijera quién era esa persona antes de hacerlo general. Y después a nivel personal también, por lo que decía antes, porque ya se dice mucho que yo tomo decisiones y mando, cosa que no es cierta. Por eso también, por los dos sentidos”

Se siente mal por la destitución de Valverde

Explica que “me sentí obviamente mal, porque se iba aparte de un gran entrenador una grandísima persona. Muchas veces lo dije. Nos marcaron partidos puntuales en los que nosotros fuimos más responsables que él. Pero al final lo más fácil es echar al entrenador que cambiar a todos los jugadores y los entrenadores ya saben que es así”.

La cercanía de Setién

También explicó cómo se siente con Setién, el nuevo técnico del que valora la libertad que le da: “Me da mucha libertad. A veces, como en el partido de Bilbao en Copa, me tocó jugar de nueve falso, para intentar tener superioridad, a veces arrancando de afuera. Pero como todos me da bastante libertad para crear superioridad y poder atacar bien”.

Explica que “ya lo conocía de haberme enfrentado, de haber hablado otra vez cuando nos cruzábamos. Es una persona muy cercana, muy habladora, que vive muy pendiente de todos los detalles, que le gusta mucho el fútbol y que continuamente está hablando de esto”.