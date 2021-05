Messi recuerda la Copa del Rey y su hambre por ganar: "Me gusta, cuantos más títulos, mejor"

Leo Messi rememoró su último gran título con el Barcelona al tiempo que explicó cómo fueron sus inicios o su llegada la Ciudad Condal.

Leo Messi concedió una entrevista a "Olé", el medio argentino que cumple 25 años y donde aunque no dio pistas sobre su futuro sí se emocionó al recordar sus inicios, su llegada al Barcelona o lo que significa para él ganar títulos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

La Copa del Rey, "un punto de inflexión"

Al ser preguntado por lo que supuso ganar la Copa del Rey de 2021 ante el Athletic con el Barcelona, explicó que "la verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos. Veníamos de un par de años sin pasarla bien por diferentes resultados. Hay un vestuario muy joven, con mucha gente nueva. Esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, muy importante ".

El '10' añadió que "siempre que compito, compito para ganar e intentar conseguir todos los objetivos, para conseguir títulos" y recalcó que "más allá de eso, me gusta ganar y conseguir títulos. Cuantos más, mejor” .

La anécdota de la petición de fotos de los más jóvenes

Al respecto de la imagen que dio la vuelta al mundo y en la que Messi era abordado por sus propios compañeros para fotografiarse junto a la Copa del Rey, Leo aseguró que " eso es hermoso, ver tanto, muchos chicos que salen de abajo, que sienten lo mismo , yo sé lo que siente el que sale de abajo porque yo sentía lo mismo. O hacer la foto con los más veteranos, que es un título más a nuestra conquista. Fue un momento lindo en todo sentido".

Su llegada a Barcelona tras una decisión difícil

Durante la entrevista recordó su llegada a Barcelona. “La verdad que tomar esa decisión fue difícil, pero al mismo tiempo fue rápida. Ni lo dudé, pero sin pensar. Por ahí no entendía bien lo que significaba irme de mi país, de mi gente, de mis amigos y empezar otra vida en otro lado, tan lejos. Al principio fue duro porque cuando yo llegué no podía jugar por un tema de papeles. Después empecé y me lesioné... Estuve casi un año sin competir. Me entrenaba nomás, que no era lo mismo...”.

'La Pulga' añadió que "a partir de ahí, fui avanzando rapidísimo, fui escalando y jugando con chicos más grandes. Y cada vez veía que estaba más cerca, que era posible. Eso hacía que tuviera más ganas de estar en el Barcelona, de intentarlo, de seguir peleando. Tuve la gran suerte que, dentro de lo difícil, todo fue muy rápido”, añadió el ‘10’ del Barça, que también recapituló sobre las dificultades que pasó.

LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE MESSI EN GOAL