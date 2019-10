Messi: "No cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por ser campeón del mundo"

El capitán de la Selección argentina y una mirada mucho más reflexiva sobre lo que significaría ganar un Mundial.

"Daría todo por ganar el Mundial, sería lo más grande para mí y para . Tuve la suerte de conseguir muchas cosas importantes a nivel de clubes, pero cambiaría todo eso por el Mundial. Nada se compara con un título en una Copa del Mundo".

Diez años después de aquella respuesta cargada de ilusión que soltaba a meses de jugar su segundo Mundial, el de 2010, un Lionel Messi mucho más maduro y reflexivo parece haber cambiado su parecer y la manera de analizar sus éxitos.

“Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo", aseguró ahora el capitán de y la Selección argentina, en el anticipo de una entrevista con TyC Sports.

Tras disputar con suerte dispar las Copas del Mundo de 2006, Sudáfrica 2010, 2014 y 2018, la de 2022 asoma como la última oportunidad que tendrá el rosarino para intentar levantar el trofeo más deseado.

"Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", señaló el 10 acerca de cómo le fue en los Mundiales y, por último, se refirió a sus primeros pasos en el fútbol: "En ese momento no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar".