Messi, en la carrera por el séptimo Balón de Oro

El rosarino vive su decimosexta temporada en el primer equipo del Barcelona y aspira a seguir haciendo historia en el capítulo individual.

ANÁLISIS

Leo Messi va a por el séptimo Balón de Oro. Sólo hace falta verle en los últimos partidos, donde a pesar de que no siempre los resultados han acompañado en lo grupal sí se ha visto a al diez con un punto extra de motivación. No tanto para aspirar a lograr reconocimientos individuales sino para arrastrar a un colectivo castigado por las lesiones, el exceso de veteranía y la muy mejorable planificación deportiva. Ya el año pasado logró lo que nunca nadie había logrado jamás, levantar el sexto Balón de Oro -también había sido el primero en lograr cinco a pesar de que después Cristiano Ronaldo le igualara- y en 2020 no sería descabellado pensar en que pueda seguir haciendo historia. Porque sigue siendo el mejor.

Los números hablan muy claro y si bien es cierto que el rosarino ha atravesado una racha de cinco partidos sin ver puerta también lo es que su ascendencia en el actual líder de Primera División sigue siendo indiscutible. Sigue siendo el máximo goleador del equipo con casi el doble de goles (24) que Antoine Griezmann (12), su más inmediato perseguidor. Es también el mayor asistente del equipo con 16 pases de gol esta temporada y su liderazgo está fuera de toda duda en la que ya es su decimosexta temporada en el primer equipo barcelonista.

Su longevidad es uno de las claves de su reinado. Nadie ha logrado sentarse en el trono que acredita al mejor del mundo durante tanto tiempo y hasta el propio Ronaldo, que el año pasado fue tercero en la lucha por el Balón de Oro, ya no le aguanta la mirada en este aspecto. Tampoco Luka Modric, el único capaz de interponerse entre el rosarino y el portugués, da muestras de poder arrebatarle el mérito a Messi. Virgil Van Dijk, por su parte, ya está eliminado de Europa y coronarse en la Premier League puede ser insuficiente si Messi logra otro título de Liga... o quien sabe si hasta la mismísima .

Por supuesto es algo que también tiene a tiro Ronaldo a pesar de que la deberá remontar el 1 a 0 en contra que cosechó en la ida de octavos de final ante el Olympique Lyonnais. Así las cosas, lesionado Raheem Sterling sólo Kylian Mbappé, un Neymar Da Silva al que este año están respetando las lesiones y quien sabe si Kevin De Bruyne en la medida que tanto él como su equipo completen una buena actuación en la Champions League se intuyen como rivales potenciales de un Messi que, con o sin reconocimiento, sigue siendo el mejor de los mejores.