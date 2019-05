Messi defiende a Coutinho de los pitos: "Es feo ver que despidan así a un compañero"

El argentino se muestra satisfecho con su gol de falta, defiende a su compañero de los pitos y se lamenta de que no marcasen un gol más

El partido igual pudo tener otro desenlace, en el se lamentan de no haber concretado el dominio que ejercieron durante muchos minutos. El 2-0 es un resultado magnífico para encarar la vuelta en Anfield con cierta calma. Y, a pesar de todo, Messi se lamentaba de no haber hecho un cuarto gol: "La verdad es que fue clarísima la última, hubiese sido mejor ir con 4-0 pero es un resultado muy bueno. Vamos a una cancha muy difícil, con mucha historia, pero estamos contentos con el partidazo que hicimos "

En la explicación del partido, en el que Messi marcó un gol sensacional de falta, el delantero resaltó la velocidad del partido: "Entramos en el juego de ellos, a lo que están acostumbrados, mucho ritmo, partir e partido, muy físico y nosotros entramos en eso, no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a hacer correr al rival y por eso estábamos un poquito asfixiados".

Además, Messi también señaló lo que para él era una de las grandes noticias, dejar la portería a cero. " No nos hicieron goles, en el primer tiempo fuimos superiores , en el segundo nos apretaron, no nos crearon muchas ocasiones pero no nos dejaban salir porque presionaron antes"

Le dio también para definir su excepcional segundo gol: "Entró espectacular, la busqué y tuve la suerte de que entrase por ahí. Contentísimo".

Además, ejerciendo de capitán, quiso dar un capotazo a su compañero Coutinho y protegerle de los pitos: " Estamos en un momento definitorio, muy lindo , esto lo vamos a conseguir juntos, no es momento de criticar a nadie. Queda poco partido, tres finales y lo vamos a hacer juntos. Es feo ver que despidan a un compañero [Coutinho] así, no entro si estuvo bien o mal en lo que pasó, pero hay que estar todos juntos"