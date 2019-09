Messi confiesa su posición sobre el caso Neymar: "No sé si Barcelona hizo todo lo posible para que vuelva"

Un Leo auténtico se sinceró y le metió presión a la dirigencia por su regreso. "Es uno de los mejores del mundo y hubiésemos dado un salto", expresó.

Lionel Messi rompió el silencio luego de la eliminación junto a la Selección argentina en la y habló de todo: desde su continuidad en hasta un mercado de pases en el que su deseo de reencontrarse con Neymar no se cumplió.

"Me hubiese encantado que viniera. Sinceramente, no sé si se hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con es difícil", expresó la Pulga en una entrevista exclusiva a Diario Sport. "Es uno de los mejores del mundo y con él, a nivel imagen y espónsors, hubiésemos dado un salto", agregó. Sin embargo, aclaró que no está decepcionado y que "hay una plantilla espectacular que puede optar a todo, aún sin él".

Además, se refirió a su futuro: "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar".