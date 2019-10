Messi: "Con el lío de Hacienda quise largarme de España, tuve la puerta abierta de otros equipos"

El delantero argentino repasó el peor momento de su carrera en el Barcelona y reconoció que estuvo saturado y pensó en cambiar de aires.

Lionel Messi a corazón abierto. El delantero del ha reconocido que llegó a plantearse salir del club blaugrana en 2013 y 2014 por los problemasque tuvo con Hacienda y llegó a tener las "puertas abiertas de otros clubes".

"Tuve en la cabeza largarme en aquella época, no por dejar el Barcelona sino por irme de , sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá, tuve la puerta abierta en muchos clubes pero nunca tuve una oferta oficial porque todos sabían de mis ganas de seguir en el Barcelona, pero la sensación iba más allá de lo que sentía por este club", reconoció en una entrevista a RAC1.

"Hubo un momento en el que terminé cansado por un montón de circunstancias, ha pasado varias veces, especialmente en 2013 y 2014, con los problemas con Hacienda y todo lo que salía, fue difícil para mí y mi familia, mucha gente no se enteraba de lo que estaba pasando, escuchaba de oído y opinaba y un sector de la prensa ayudó que esto fuera así", añadió sobre la situación.

El argentino sólo se congratula de que sus tres hijos pudieran estar ajenos a este proceso: "A partir de que cizañaron se volvió muy duro todo, lo mejor es que mis hijos eran chiquitos y no se enteraron de nada pero nosotros lo pasamos muy mal".

Ahora, Messi tiene claro que quiere acabar su carrera en el Barça: "Obviamente me quedaré si me quieren, estoy encantado y mi idea es quedarme acá, no cambió para nada la idea. Cada vez está más claro que terminaré acá, es mi idea y la de mi familia, primero por cómo estoy y lo que siento por el club y la ciudad, no me gustaría cambiarles las amistades a los niños ni su círculo, no me gustaría que esto se rompa, me tocó vivirlo y no quiero que pasen por ello".

Por su parte, su sueño de jugar en podría quedar aparcado por motivos familiares: "Siempre soñé desde chiquito, vivir la experiencia de jugar en el fútbol argentino, todo lo que lo rodea allí es distinto, con lo bueno y lo malo, pero a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".

De hecho, el de Rosario cree que seguirá viviendo en Barcelona una vez que cuelgue las botas: "Creemos que será así aunque puede pasar de todo, nuestra idea será quedarnos aquí a vivir".