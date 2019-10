Messi cierra las disputas con la directiva: "Se genera lío cuando no hay fútbol”

El capitán blaugrana quiso romper con las últimas polémicas desatadas entre el vestuario y la plantilla por las declaraciones de Piqué en Getafe.

El ha vivido horas tensas por las disputas que se han originado entre la directiva y la plantilla después de que Gerard Piqué acusara a la directiva de ordenar que se publicaran artículos criticando a la plantilla o mostrara su descontento con las giras de la pretemporada.

Sin embargo, Messi ha ejercido como capitán y ha querido cerrar todas estas polémicas después de la importante victoria en la UEFA ante el Inter. “Nosotros estamos bien. Lo importante es hablar del triunfo de hoy y el de . Nos queda el para acabar bien antes del parón. Se genera mucho lío cuando no hay fútbol. Necesitamos que vayamos arrancando. A todos los grandes le está costando por la pretemporada, no tenemos una buena base de entrenamiento y no es una crítica. Estamos pesados, cuando se viaja no se entrena bien, no es una crítica, es la realidad. Pero es necesario que el club organice esos partidos porque lo hacen todos”, explicó en zona mixta.

A nivel personal, el rosarino valoró cómo se encuentra tras superar dos lesiones rencientemente: “Contento por haber acabado bien. Me mantengo con los partidos porque con tantos partidos no se pueden hacer entrenamientos fuertes”.