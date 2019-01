Messi, a un gol de los 400 goles en LaLiga: "Sólo está al alcance de un jugador"

Un gol ante el Eibar podría suponer el cuarto centenario del argentino.

Lionel Messi podría llegar este domingo los 400 goles en la LaLiga si el argentino es capaz de marcar un gol en la visita del Eibar al Camp Nou en la 19ª jornada del torneo.

El delantero llegaba a la cita frente al Getafe con 398 dianas en la competición doméstica, por lo que tenía que hacer un doblete si quería empezar 2019 con otra marca para la historia pero sólo marcó uno y el récord lo tendrá que batir ante los vascos. Su promedio es de 0.92 dianas por encuentro.

Por su parte, Ernesto Valverde valoró el posible récord del argentino: "No sé que decir que no haya dicho ya. 399 goles en la Liga es espectacular, fuera del alcance de todos los que estamos en esta sala. Es algo destinado sólo al alcance de un jugador, no sé si habrá alguno más...".

Cabe señalar que Messi es el máximo goleador histórico de la Liga española, por delante de Cristiano Ronaldo (311 con el Real Madrid), Telmo Zarra (251 con el Athletic Club de Bilbao), Hugo Sánchez (234 con el Atlético, el Real Madrid y el Rayo Vallecano) y Raúl González (228 con el Real Madrid).

Messi hizo el primero de sus 199 goles en la competición el 1 de mayo de 2005. Aquel tanto lo convertía en ese momento en el jugador más joven en marcar en Liga con la camiseta del Barça con 17 años, 10 meses y 7 días de edad.