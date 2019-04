Messi, a romper su gafe en los cuartos

El rosarino lleva cinco años sin ser decisivo en esta fase y el Barcelona solo ha pasado ronda en una sola ocasión sin contar con los goles del líder.

ANÁLISIS

Llega la hora de la verdad para Leo Messi y su , conjurado esta temporada en alcanzar la final de la después de estrellarse en los cuartos de final las últimas tres temporadas. Porque así lo ha admitido el propio rosarino, primer capitán del Barcelona, desde el principio de la temporada, refiriéndose a la corona europea como "esa copa tan linda y deseada". Pero para recuperar el cetro el Barcelona y Messi se necesitan el uno al otro.

Porque en los diez años que Messi lleva siendo el líder del Barcelona solo en una ocasión el equipo ha superado los cuartos de final sin contar con los goles de su estrella. Durante su primer lustro con el 'diez' en la espalda el rosarino brilló ante todos y cada uno de los equipos a los que se midió, siendo el , que encajó cuatro goles de Messi en 2010, el que se ha llevado la peor parte. Lo que está claro es que el Barcelona sufre si Messi no aparece.

Y no es porque no lo pruebe. El año pasado aumentó exponencialmente su índice de remates en los dos partidos ante la con respecto a las actuaciones de las temporadas anteriores y rematando con relativa frecuencia como antes. Pero no vio puerta en la goleada en el Camp Nou ante el cuadro italiano y mucho menos en el Olímpico, cuando el Barcelona regresó sin haber marcado un solo gol.

Este año, sin embargo, Messi solo ha jugado un solo partido con su selección y no ocho como la temporada anterior. Ha jugado incluso menos con el Barcelona que la temporada pasada y cuando lo ha hecho ha sido para ser decisivo. Acumula diez goles en los últimos seis partidos y a pesar de sus molestias en el pubis sabe que hoy más que nunca debe ser él quien decida el destino del Barcelona en la Champions League. Es la hora de demostrar quién sigue siendo el mejor.